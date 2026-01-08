HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cadena perpetua para policía que secuestró a empresario minero y a su hijo de 3 años

Otros tres civiles que participaron en este delito también recibieron la pena máxima. Tras cometer el plagio exigieron un rescate de S/70.000. Policía los atrapó con parte del dinero que había entregado la familia, el cual había sido fotocopiado.

Cadena perpetua para policía que participó en secuestro de empresario minero y su hijo.
Cadena perpetua para policía que participó en secuestro de empresario minero y su hijo.

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú fue condenado a cadena perpetua por el secuestro de un empresario minero y su pequeño, hijo de 3 añosen un caso que causó conmoción en la provincia de Huaura, región Lima. Otros tres civiles que participaron en ese acto criminal también recibieron la pena máxima.

El plagio se produjo en "circunstancias especialmente brutales e inhumano", dijo en la audiencia el titular del Juzgado Penal de Huacho que dictó la sentencia.

Con esta drástica medida el suboficial de tercera PNP Luis Gustavo Vásquez Quispe permanecerá recluido en el penal de Carquín. Entre tanto, las autoridades intensifican la búsqueda de sus cómplices Leonel Alexander Medina QuispeLuis Gustavo De La Cruz Cortez y Julio Teodoro Obregón Solís.

Abogados penalistas explicaron que la máxima pena fue impuesta debido a la gravedad del delito, al haberse perpetrado en grupo y que tuvo como víctima a un niño.

Según la tesis fiscal, el secuestro ocurrió el 31 de marzo de 2024 cuando los hermanos Yeferson Miquias Obed Felipe Huanca Obregón, junto al hijo menor de este último, se desplazaban en su vehículo en el sector Bellavista, en Végueta.

De pronto, al promediar las 6.00 de la tarde, fueron interceptados por dos encapuchados y armados, quienes separaron al grupo y se llevaron por la fuerza a Obed Felipe y al pequeño

Ese mismo día los secuestradores iniciaron las negociaciones con la familia a través de mensajes por WhatsApp. Inicialmente exigieron S/ 70.000 por la liberación de las víctimas. Con apoyo de la Policía, los allegados de la víctima pactaron la entrega de S/ 40.000, dinero que fue previamente fotocopiado.

El botín fue entregado la noche del 1 de abril, en Huaura. A cambio, padre e hijo fueron liberados y encontrados por la PNP.

El vehículo en que el huyeron los hampones fue hallado en el asentamiento humano Los Pinos, distrito de Santa María, la madrugada del 2 de abril. En el inmueble intervenido fueron detenidos los cuatro implicados, así como Daniela Romelia Flores Mori, pareja de Vásquez Quispe. Ella no tuvo nada que ver con e secuestro.

Durante la intervención se halló parte del dinero: S/ 8.000 en poder del suboficial PNP y S/ 4.000 a otros implicados.

El tribunal no solo impuso la prisión de por vida, sino que ordenó el pago solidario de S/ 60.000 como reparación civil a favor de las víctimas.

Aunque dos de los sentenciados también recibieron penas menores por tráfico de drogas, la cadena perpetua prevalece sobre cualquier otra condena debido a la gravedad del secuestro contra un menor de edad.

