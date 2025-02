El regreso de los secuestros y el aumento de casos en las regiones

Uno de los grandes éxitos de la Policía en los noventas en materia de seguridad pública, fue la reducción del secuestro extorsivo a su mínima expresión. Pero ese logro duró poco. Hoy este delito no solo ha vuelto, sino que se ha extendido a las regiones.

Según el Ministerio Público, en los últimos nueve años se registraron 24.918 denuncias, una cifra que evidencia el crecimiento de este delito que afecta a productores, comerciantes y pequeños emprendedores, al igual que a grandes empresarios. Nadie está a salvo.

De acuerdo con el reporte: en el 2016 hubo 2.045 secuestros en sus diversas modalidades, el 2017, 1.852; en 2018, 2.199; en el 2019, 2.509 casos; en 2020 descendió a 1.698 hechos. Y en el 2021 aumentó a 2.860. En 2022 trepó a 3.398; en 2023 se elevó a 4.060; y en el 2024 la cifra batió récord con 4.297 plagios.

En el mes de enero del año pasado, de acuerdo a las denuncias formuladas ante la División Antisecuestros, solo en Lima se cometieron 362 plagios. Este año, en el mismo periodo, la cifra se elevó a 469 casos. Cabe indicar, sin embargo, que los números incluyen todas las modalidades de este delito, desde los secuestros express y raptos, hasta las privaciones de libertad por motivos de fuerza, lucro o autoridad.

También, claro, los secuestros típicos extorsivos. Esta última modalidad también va en aumento: en el 2023 hubo 22 casos; en el 2024 se registraron 27 hechos y este año ya va un caso. Sin embargo, la Policía considera que hay una ‘cifra oculta’ que alcanzaría hasta un 15%.

Secuestro en Huánuco

Este año, al secuestro y asesinato de una adolescente de 17 años en Pasco, se suma otro caso envuelto en misterio: el plagio de un adulto mayor que permanece desaparecido desde hace tres meses en Huánuco, a donde llegó desde Lima para adquirir un extenso terreno.

Su familia, miembros de una congregación cristiana adventista, asegura que pese a que pagaron un millón de soles, la víctima no aparece y no se tienen pistas de él. “Hemos vendido propiedades, nuestro ganado que teníamos en el caserío San Alejandro de Huánuco”, señaló uno de los parientes.

“Rosita, te quiero mucho. Tú sabes que estoy con Dios, no tengo temor, no tengo miedo de morir. Junta el dinero, lo que puedas, ofrécelo a los señores, por favor”, se le escucha decir a la víctima en una grabación.

Aunque la familia depositó parte del pago en una cuenta corriente, los secuestradores no liberaron al adulto mayor y ahora exigen una suma mayor.

Pero no son los únicos casos. En julio de 2024, en Trujillo fue secuestrada la estudiante de psicología K. D. C. C. (19). La Policía pudo rescatarla un día después. Y en setiembre ocurrió lo mismo con Y. G. L. (30), hijo de un empresario minero. En noviembre, H. P. (30) y su hija 7 años fueron secuestradas cuando salían del colegio de la niña, en Puerto Maldonado, Madre de Dios.

Los delincuentes exigieron al esposo de H. P. la entrega de S/ 2 millones. La Policía las rescató a los pocos días.

Según el Ministerio Público, en los últimos nueve años se registraron 24.918 denuncias. Foto: LR

Un crimen sin nombre en Pasco

Sebastián Pastrana (54) jamás imaginó que sepultaría a su hija de 17 años, víctima de la inseguridad en el país. Esta semana recibió una noticia que le dio algo de consuelo: once de los secuestradores de su hija L. F. fueron capturados, entre ellos el autor del crimen.

El hombre se cruzó con algunos de los imputados y, con los ojos llenos de lágrimas, les dijo: “jamás los perdonaré”. La menor fue secuestrada la noche del 6 de enero tras visitar a su enamorado, en el distrito de Constitución, Oxapampa (Pasco).

Antes de despedirse de su pareja, la adolescente le dijo que iría a cenar con su mamá. Esa misma noche desapareció, pero fue recién al día siguiente que notaron que no había llegado a dormir. Sebastián recuerda que ese martes, 7 de enero, su esposa recibió dos llamadas. Un hombre le dijo a la desesperada mujer que su hija estaba secuestrada y que les daban un plazo de tres días para reunir S/ 500 mil a cambio de su liberación, de lo contrario la asesinarían.

Esa misma tarde les enviaron un video de 18 segundos. En la imagen se aprecia a la menor, sentada sobre un banco, mientras era amenazada con una pistola.

Cuando la denuncia fue formulada por el padre de la menor, de inmediato se formó un equipo especial de la División de Investigación de Secuestros a cargo del coronel PNP Franco Moreno Panta.

Once personas vinculadas al secuestro de una menor en Pasco fueron detenidos. Foto: LR

La negociación y capturas

Y cuando venció el plazo, la familia no pudo reunir el monto solicitado. Entonces los secuestradores bajaron sus pretenciones a S/300 mil y luego a 100 mil soles. Finalmente, se logró reducir la demanda a S/ 30.000. Los delincuentes entregaron un número de cuenta bancaria y la familia les hizo un depósito de 500 soles.

Para entonces, la Policía ya sospechaba que algo malo le había pasado a la menor. “Nunca más volvieron a enviar otra prueba de vida”, explica el coronel Moreno. El 22 de enero se efectuó un segundo depósito a la cuenta de Jonathan Jesús Yacila Silva (40), quien fue detenido y se le incautó un celular y una una tarjeta bancaria. Luego, en San Juan de Lurigancho, fueron intervenidos José Agapito Farro, Estefane Trejo Melgarejo y Miller Mautino Espinoza.

Un día después fueron arrestados Mayalen Criz Fray Moya (18), quien había estudiado en el mismo colegio de L. F. (17); y Luis Kleiber Espinoza Palomino. Este último dijo que su hermano Aaron Espinoza, quien se encontraba en Satipo, fue quien le solicitó un número de cuenta. Este fue detenido en Pichanaki (Junín).

El coronel Moreno explicó que la confesión de los delincuentes permitió conocer al cabecilla que viajó de Oxapampa a Lima para recibir parte del dinero. Se trataba de Luis Kleber Espinoza, quien trató de deshacerse de su teléfono celular cuando transitaba por San Juan de Lurigancho.

En ese celular se hallaron las evidencias. Había conversaciones y coordinaciones, como, por ejemplo, el envío del video con la prueba de vida. La confesión de los detenidos llevó a obtener pormenores del caso, como el lugar de cauteverio. Y todos detenidos culparon a Delmer Ronaldo Lino Abad, alias Buho, como el cabecilla y el hombre que dio muerte a la menor.

El coronel (r) Jorge Mejía, exjefe de la Divise, señala que “al secuestrar, se viola la integridad física y emocional de las víctimas, dejando cicatrices imborrables”. Remigio Hernani, exministro del Interior y exjefe de secuestros, señala que “el secuestro va más allá de la privación física de la libertad; es una afrenta a la dignidad, la integridad y la esperanza”.

Solo en Lima se cometieron 362 plagios en el 2024. Foto: LR

Crimen y Castigo: Pueden ser condenados a cadena perpetua

L. F. P. G. no es el único caso de una menor de edad secuestrada y asesinada este año. La noche del 15 de enero, el joven de 17 años, D.A.E.H. fue secuestrado en el distrito de Marcona, en Arequipa. Su padre recibió llamadas de los delincuentes que le exigían el pago de S/2.000 a cambio de su liberación.

Sin embargo, la familia no pudo reunir el dinero y el menor fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza, en la playa El Hambre. El caso no ha sido esclarecido, pero se cree que los asesinos serían extranjeros.

El secuestro se encuentra dentro de los crímenes que son severamente sancionados, siendo la pena de cadena perpetua en caso la victima sea menor de edad, mayor de 70 años, si posee una discapacidad física o haya circunstancias en la que se cause lesiones graves o la muerte del agraviado.

La jueza suprema Elvia Barrios explica que así se encuentra tipificado en el artículo 152 del Código Penal, al considerar como un agravante los hechos en mención. Asimismo, agrega que no existen beneficios penitenciarios para los secuestradores.