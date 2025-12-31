Puno: secuestran a rondero y conductores tras violento asalto en vía a zona minera

PNP señala que el objetivo de los delincuentes eran las camionetas que transportaban carga. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Un violento asalto a mano armada se registró en la vía Sucho–Chuquine, a la altura del centro poblado de Chuquine, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, donde delincuentes fuertemente armados interceptaron varios vehículos y secuestraron a conductores y pasajeros, generando pánico entre quienes transitaban por la zona la noche del martes 30 de diciembre.

De acuerdo con la información preliminar, al menos siete hampones encapuchados, portando armas de corto y largo alcance, bloquearon la carretera cerca de la antigua escuela del sector.

Durante el atraco, asaltaron dos minivanes y tres camionetas, obligando a los ocupantes a descender, mientras las unidades fueron posteriormente abandonadas en el lugar.

Secuestran a ocupantes

Luego del asalto, los delincuentes secuestraron a choferes y algunos ocupantes, entre ellos al presidente de la Central de Rondas Campesinas de Chuquine, Hermenigildo C. M., su hijo Lenin C. Q., además de Pedro Cc. M., José L. O. y un menor de 15 años, todos naturales de la comunidad de Chuquine.

Roban miniván

Según se supo, los hampones robaron una miniván de la empresa de transportes Terra Perú, en la cual fugaron con rumbo al distrito de Muñani. Asimismo, una camioneta cargada con fibra de alpaca, en la que se trasladaban ronderos tras una jornada de esquila, fue abandonada en el lugar de los hechos.

Testigos indicaron que los delincuentes se desplazaban en un vehículo oscuro de apariencia antigua y que su principal objetivo habrían sido las camionetas que transportaban carga. En tanto, se conoció que las minivanes se dirigían desde Azángaro con destino al centro poblado de La Rinconada y no trasladaban pasajeros al momento del ataque.

Finalmente, tras una alerta telefónica de pobladores que reportaron la presencia de personas abandonadas en una zona descampada, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del serenazgo municipal de Ananea lograron ubicar y rescatar a las víctimas, quienes fueron halladas cerca del centro poblado de Moroorcco, en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro.

En tanto, las autoridades continúan con las investigaciones y operativos para dar con la captura de los responsables del violento atraco.