HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Sociedad

Puno: secuestran a rondero y conductores tras violento asalto en vía a zona minera

Una de las víctimas secuestradas es el presidente de la Central de Rondas Campesinas de Chuquine. Todos fueron abandonados en otro centro poblado de la provincia de Azángaro.


PNP señala que el objetivo de los delincuentes eran las camionetas que transportaban carga. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.
PNP señala que el objetivo de los delincuentes eran las camionetas que transportaban carga. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Un violento asalto a mano armada se registró en la vía Sucho–Chuquine, a la altura del centro poblado de Chuquine, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, donde delincuentes fuertemente armados interceptaron varios vehículos y secuestraron a conductores y pasajeros, generando pánico entre quienes transitaban por la zona la noche del martes 30 de diciembre.

De acuerdo con la información preliminar, al menos siete hampones encapuchados, portando armas de corto y largo alcance, bloquearon la carretera cerca de la antigua escuela del sector.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Puedes ver: Puno: acusan a policía de robar un vehículo en Navidad mientras el dueño dormía

lr.pe

Durante el atraco, asaltaron dos minivanes y tres camionetas, obligando a los ocupantes a descender, mientras las unidades fueron posteriormente abandonadas en el lugar.

Secuestran a ocupantes

Luego del asalto, los delincuentes secuestraron a choferes y algunos ocupantes, entre ellos al presidente de la Central de Rondas Campesinas de Chuquine, Hermenigildo C. M., su hijo Lenin C. Q., además de Pedro Cc. M., José L. O. y un menor de 15 años, todos naturales de la comunidad de Chuquine.

Roban miniván

Según se supo, los hampones robaron una miniván de la empresa de transportes Terra Perú, en la cual fugaron con rumbo al distrito de Muñani. Asimismo, una camioneta cargada con fibra de alpaca, en la que se trasladaban ronderos tras una jornada de esquila, fue abandonada en el lugar de los hechos.

Testigos indicaron que los delincuentes se desplazaban en un vehículo oscuro de apariencia antigua y que su principal objetivo habrían sido las camionetas que transportaban carga. En tanto, se conoció que las minivanes se dirigían desde Azángaro con destino al centro poblado de La Rinconada y no trasladaban pasajeros al momento del ataque.

Puedes ver: Puno: adulto mayor en estado grave tras ser atropellado por conductor que se dio a la fuga

lr.pe

Finalmente, tras una alerta telefónica de pobladores que reportaron la presencia de personas abandonadas en una zona descampada, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del serenazgo municipal de Ananea lograron ubicar y rescatar a las víctimas, quienes fueron halladas cerca del centro poblado de Moroorcco, en el distrito de Muñani, provincia de Azángaro.

En tanto, las autoridades continúan con las investigaciones y operativos para dar con la captura de los responsables del violento atraco.

Notas relacionadas
Perú bate récord Guinness con el Túnel Ollachea: la recién inaugurada obra en Puno es única en su tipo y atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Perú bate récord Guinness con el Túnel Ollachea: la recién inaugurada obra en Puno es única en su tipo y atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

LEER MÁS
Policía admite robo de vehículo en Puno: Aymaras dan plazo de 72 horas para reestructuración total en comisaría

Policía admite robo de vehículo en Puno: Aymaras dan plazo de 72 horas para reestructuración total en comisaría

LEER MÁS
Hallan a joven sin vida y vecinos incendian cantinas clandestinas en Juliaca

Hallan a joven sin vida y vecinos incendian cantinas clandestinas en Juliaca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente en Machu Picchu EN VIVO: investigación preliminar tras choque de trenes que dejó un fallecido y más de 100 turistas heridos

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: investigación preliminar tras choque de trenes que dejó un fallecido y más de 100 turistas heridos

LEER MÁS
Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

Detienen a 4 trabajadores de Peru Rail e Inca Rail tras choque de trenes en Machu Picchu que dejó un muerto y 107 heridos

LEER MÁS
MTC extiende cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

MTC extiende cierre del Serpentín de Pasamayo hasta 2028: vehículos de transporte público no podrán circular

LEER MÁS
Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Sociedad

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025