Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Camioneta del Congreso se vuelca en carril exclusivo del Metropolitano en la Vía Expresa en hora punta

Según ATU, ya se liberó la vía en el carril al sur, cerca de la Estación Central. El conductor salió por sus propios medios y no estaría herido, mientras las causas del accidente siguen en investigación.




Una camioneta oficial del Congreso de la República se volcó la mañana del martes en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura del ingreso a la Estación Central, en el Cercado de Lima, provocando largas demoras e interrupción temporal del servicio en plena hora punta.

La unidad, una Nissan Frontier de placa estatal, fue hallada con las llantas hacia arriba y sin ocupantes en su interior; en el vehículo se observaron guantes verdes fosforescentes, usados por personal de apoyo en control de tránsito.

JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Minutos después, el conductor fue ubicado junto a efectivos de la PNP y aseguró que invadió la vía por una emergencia vinculada a la entrega de documentos oficiales. “Tenía una emergencia, son documentos que tenía que entregar”, declaró a los agentes, pero evitó responder a la prensa y se retiró sin brindar más explicaciones.

ATU informó sobre accidente en el Centro de Lima

La congestión obligó a activar un contraflujo alternado, con cierres temporales de cinco minutos para permitir el paso de buses en sentido contrario, mientras una ambulancia y una grúa policial aguardaban para el retiro.

Una hora más tarde, a las 7:20 a.m., la ATU confirmó la liberación de la vía exclusiva y el restablecimiento del servicio: “Los buses circulan con normalidad”, informó la entidad tras el retiro del vehículo. Las causas del accidente continúan en investigación.

