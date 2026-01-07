Camioneta del Congreso se vuelca en vía del Metropolitano y ocasiona demoras en buses | América TV.

Una camioneta oficial del Congreso de la República se volcó la mañana del martes en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura del ingreso a la Estación Central, en el Cercado de Lima, provocando largas demoras e interrupción temporal del servicio en plena hora punta.

La unidad, una Nissan Frontier de placa estatal, fue hallada con las llantas hacia arriba y sin ocupantes en su interior; en el vehículo se observaron guantes verdes fosforescentes, usados por personal de apoyo en control de tránsito.

Minutos después, el conductor fue ubicado junto a efectivos de la PNP y aseguró que invadió la vía por una emergencia vinculada a la entrega de documentos oficiales. “Tenía una emergencia, son documentos que tenía que entregar”, declaró a los agentes, pero evitó responder a la prensa y se retiró sin brindar más explicaciones.

ATU informó sobre accidente en el Centro de Lima

La congestión obligó a activar un contraflujo alternado, con cierres temporales de cinco minutos para permitir el paso de buses en sentido contrario, mientras una ambulancia y una grúa policial aguardaban para el retiro.

Una hora más tarde, a las 7:20 a.m., la ATU confirmó la liberación de la vía exclusiva y el restablecimiento del servicio: “Los buses circulan con normalidad”, informó la entidad tras el retiro del vehículo. Las causas del accidente continúan en investigación.

