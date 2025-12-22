Crisis de becas: Congreso exige al MEF activar fondo de contingencia para financiar educación a jóvenes en situación de pobreza

Comisión de Educación se llevó a cabo sin la presencia de los ministros de Economía y de Educación. Becarios explicaron problemática. | Foto: Congreso

Comisión de Educación se llevó a cabo sin la presencia de los ministros de Economía y de Educación. Becarios explicaron problemática. | Foto: Congreso

La Comisión de Educación del Congreso exigió este lunes al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Educación (Minedu), "formule de manera inmediata" una propuesta concreta para el uso de los fondos de contingencia—reserva presupuestal destinada a cubrir gastos excepcionales—, con el fin de garantizar el financiamiento urgente de las becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entre ellas Beca 18, Permanencia y Beca Tec.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante la sesión extraordinaria realizada hoy 22 de diciembre, el grupo parlamentario sostuvo que dicha propuesta debe ser remitida al Congreso para su evaluación y aprobación, conforme al ordenamiento presupuestal vigente, ante la falta de recursos asegurados en la Ley de Presupuesto 2026. (Solo se destinó S/50 millones de S/793 millones solicitados).

TE RECOMENDAMOS Las claves económicas que todo candidato debe dominar en 2025 | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

Inasistencia de ministros

El presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, expresó el rechazo del Parlamento frente a la ausencia de los ministros de Educación (Jorge Figureoa) y de Economía y Finanzas (Denisse Miralles), quienes previamente a través de oficios se excusaron alegando compromisos previos. "Este hecho es una falta grave de respeto a la institucionalidad del Congreso y un incumplimiento del deber de rendición de cuentas", apuntó.

En ese contexto, la comisión advirtió que esta conducta configura un apercibimiento político y deslizó la activación de los mecanismos de control político previstos en la Constitución y el Reglamento del Congreso, de persistir la falta de respuesta y la omisión de información por parte del Gobierno de Jerí.

PUEDES VER: MEF y Minedu eluden citación del Congreso por crisis financiera de becas y aplazan lista de preseleccionados de Beca 18

Según señaló, de manera irresponsable se permitió que el proceso de Beca 18 avanzara hasta la etapa de preselección, incluida la realización del Examen Nacional en noviembre último, sin contar con el presupuesto integral del programa.

"De manera irresponsable, los ministros de Educación, de Economía y Finanzas permitieron que el proceso de Beca 18 avance hasta la etapa de preselección, realizando el Examen Nacional el 16 de noviembre de 2025, sin contar con el financiamiento integral del programa, ni haber remitido una propuesta presupuestal que permitiera su incorporación en el Proyecto de la Ley de Presupuesto 2026", indicó.

La comisión consideró insuficiente la salida planteada por el Ejecutivo, que a duras penas autoriza modificaciones presupuestarias hasta por S/50 millones.

Montalvo advirtió que ese monto representa un severo recorte presupuestal que pone en riesgo la continuidad de los estudios de miles de jóvenes a nivel nacional, especialmente de zonas rurales y en situación de pobreza y pobreza extrema, población objetivo de las becas del Pronabec.

Pide al MEF transparencia

Durante la sesión también intervino Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes (Renajuv), quien sostuvo que el problema fue advertido desde el debate del proyecto de Ley de Presupuesto. Según indicó, no se asignaron recursos para becas nuevas, que requerían alrededor de S/ 793 millones.

Ramos responsabilizó directamente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el retiro del presupuesto remitido por el Ministerio de Educación y exigió que se transparenten los documentos que sustentan dicha decisión. "Pido públicamente el documento donde se notifica el manejo presupuestal mediante el cual se retiraron S/ 800 millones del presupuesto enviado por el Minedu para becas nuevas. Reto a la ministra (de Economía= a que explique cuáles fueron las justificaciones para ese recorte", afirmó.

Por otro lado, también cuestionó recientes declaraciones de la ministra de Economía Denisse Miralles, al señalar que no se trataba de solo 5.000 becas, sino de un compromiso de 50.000 nuevas becas establecidas para el periodo 2023-2025. (10.000 becas en 2023, 20.000 en 2024 y 20.000 en 2025).

De manera paralela, Miralles dio una entrevista a RPP en la que aseguró que "las becas están garantizadas", un discurso reiterativo, pero sin sustento, toda vez que omitió mencionar la cantidad de becas que serán otorgadas. Con el presupuesto asignado de S/50 millones, tal como recogió este diario las declaraciones de la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Cecilia García, a duras apenas alcanza para 2.000 de las 20.000 becas anunciadas.

Becarios alertan retrasos en resultados

Representantes de los becarios, presentes en la sesión, criticaron además que la publicación de los resultados del examen, prevista inicialmente para diciembre, fue postergada hasta enero, lo que retrasa el inicio de sus estudios superiores.

“Se movilizan para hacernos soñar, pero no para cumplir nuestros sueños”, expresó una estudiante.

La Comisión de Educación exigió finalmente que el Poder Ejecutivo asegure el financiamiento íntegro de las becas del Pronabec para el 2026, disponga la inmediata presencia de los ministros ante el Congreso y adopte, sin dilación, las medidas correctivas necesarias para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.