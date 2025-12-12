HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Minedu lanza 400.000 becas virtuales para egresados de secundaria este 2025: así puedes inscribirte

La Academia de Oficios del Minedu ofrece doce programas formativos en áreas con alta demanda laboral, como administración y ventas, todos en modalidad 100% virtual.

Minedu lanza 400.000 becas virtuales para estudiantes y egresados de secundaria.
Minedu lanza 400.000 becas virtuales para estudiantes y egresados de secundaria. | Difusión | Composición LR

En un país donde miles de jóvenes terminan la secundaria sin acceso a formación técnica o sin opciones claras para insertarse al mercado laboral, el Ministerio de Educación (Minedu) presentó una de las convocatorias más grandes del año: 400.000 becas virtuales y gratuitas dirigidas a escolares de los últimos grados o secundaria y egresados recientes.

El programa, desarrollado en alianza con la Fundación Romero, se canaliza a través de la Academia de Oficios del Minedu, una plataforma que ofrece capacitaciones en áreas con alta demanda y que busca impulsar la empleabilidad juvenil en todo el Perú.

TE RECOMENDAMOS

EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

lr.pe

¿Cómo puedes inscribirte a las 400.000 becas virtuales lanzadas por Minedu?

Los interesados en postular pueden ingresar a www.becasgruporomero.pe, elegir el programa que mejor se adapte a su perfil e inscribirse de manera gratuita. La convocatoria está abierta para estudiantes que aún cursan secundaria y para quienes ya la culminaron.

La plataforma ofrece doce programas formativos orientados a las necesidades actuales del mercado laboral, entre ellos administración digital, ventas relacionales, logística, contabilidad y finanzas, atención al cliente, gestión de caja, comercial y ventas, además de cursos transversales y módulos de empleabilidad. Todos están diseñados para brindar conocimientos prácticos y actualizados desde una modalidad 100% virtual.

Academia de Oficias de Minedu ofrece becas virtuales. Foto: Facebook

Academia de Oficias de Minedu ofrece becas virtuales. Foto: Facebook

PUEDES VER: Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

lr.pe

Durante la ceremonia oficial, la secretaria general del Minedu, Lorena Gavilano, destacó que esta iniciativa representa “una inversión concreta en el desarrollo de habilidades técnicas” para jóvenes que buscan certificarse y acceder a empleos formales. Subrayó que la educación, más allá de la etapa escolar, debe abrir rutas reales hacia la especialización y el trabajo digno.

Gavilano también resaltó que la articulación entre Estado, empresa privada y academia es clave para ampliar la cobertura educativa. Afirmó que experiencias como la Academia de Oficios demuestran que la cooperación interinstitucional puede transformar oportunidades y reducir brechas profesionales.

¿Quiénes participaron en el evento?

La presentación contó con la participación del presidente de la Fundación Romero, Dionisio Romero Paoletti; la rectora de la UPC, Milagros Morgan; y el director ejecutivo de la fundación, Martín Pérez, quienes reafirmaron el compromiso institucional para seguir impulsando alternativas educativas accesibles y de impacto nacional.

En conjunto, esta apuesta público-privada busca fortalecer la educación pública, crear nuevos perfiles profesionales y ofrecer a la juventud herramientas concretas para construir un futuro laboral más competitivo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Examen de ascenso docente 2025: revisa la fecha oficial de resultados finales, según Minedu

Examen de ascenso docente 2025: revisa la fecha oficial de resultados finales, según Minedu

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí designa a un nuevo consejero de la Sunedu que tiene cuestionamientos

Gobierno de José Jerí designa a un nuevo consejero de la Sunedu que tiene cuestionamientos

LEER MÁS
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

Asesinan al payaso Rogers Gallegos, 'Tuki Tuki' en falso show en Ate: fue víctima de extorsión por S/ 50.000

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

Choferes de la línea 41, que cubre ruta de Ventanilla a VES, denuncian descuentos de S/20 diarios de su sueldo para pagar extorsiones

LEER MÁS
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

Reniec lanza nueva campaña de DNI electrónico gratis: revisa cómo hacer el trámite este 16 de diciembre

LEER MÁS
Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Colectivero arrolla a policía de tránsito y desata persecución en Jesús María: tenía más de medio millón de soles en papeletas

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025