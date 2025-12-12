Minedu lanza 400.000 becas virtuales para egresados de secundaria este 2025: así puedes inscribirte

En un país donde miles de jóvenes terminan la secundaria sin acceso a formación técnica o sin opciones claras para insertarse al mercado laboral, el Ministerio de Educación (Minedu) presentó una de las convocatorias más grandes del año: 400.000 becas virtuales y gratuitas dirigidas a escolares de los últimos grados o secundaria y egresados recientes.

El programa, desarrollado en alianza con la Fundación Romero, se canaliza a través de la Academia de Oficios del Minedu, una plataforma que ofrece capacitaciones en áreas con alta demanda y que busca impulsar la empleabilidad juvenil en todo el Perú.

¿Cómo puedes inscribirte a las 400.000 becas virtuales lanzadas por Minedu?

Los interesados en postular pueden ingresar a www.becasgruporomero.pe, elegir el programa que mejor se adapte a su perfil e inscribirse de manera gratuita. La convocatoria está abierta para estudiantes que aún cursan secundaria y para quienes ya la culminaron.

La plataforma ofrece doce programas formativos orientados a las necesidades actuales del mercado laboral, entre ellos administración digital, ventas relacionales, logística, contabilidad y finanzas, atención al cliente, gestión de caja, comercial y ventas, además de cursos transversales y módulos de empleabilidad. Todos están diseñados para brindar conocimientos prácticos y actualizados desde una modalidad 100% virtual.

Academia de Oficias de Minedu ofrece becas virtuales.

Durante la ceremonia oficial, la secretaria general del Minedu, Lorena Gavilano, destacó que esta iniciativa representa “una inversión concreta en el desarrollo de habilidades técnicas” para jóvenes que buscan certificarse y acceder a empleos formales. Subrayó que la educación, más allá de la etapa escolar, debe abrir rutas reales hacia la especialización y el trabajo digno.

Gavilano también resaltó que la articulación entre Estado, empresa privada y academia es clave para ampliar la cobertura educativa. Afirmó que experiencias como la Academia de Oficios demuestran que la cooperación interinstitucional puede transformar oportunidades y reducir brechas profesionales.

¿Quiénes participaron en el evento?

La presentación contó con la participación del presidente de la Fundación Romero, Dionisio Romero Paoletti; la rectora de la UPC, Milagros Morgan; y el director ejecutivo de la fundación, Martín Pérez, quienes reafirmaron el compromiso institucional para seguir impulsando alternativas educativas accesibles y de impacto nacional.

En conjunto, esta apuesta público-privada busca fortalecer la educación pública, crear nuevos perfiles profesionales y ofrecer a la juventud herramientas concretas para construir un futuro laboral más competitivo.

