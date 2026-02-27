Champions League: Manchester City enfrentará nuevamente el Real Madrid por los octavos de final

Un nuevo clásico europeo volveremos a vivir los amantes del fútbol. Ayer en Suiza se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League, donde el Manchester City y Real Madrid volverán a verse las caras. El primer partido se jugará el miércoles 11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la revancha el martes 17 en el Etihad Stadium.

El último antecedente de este capítulo deportivo se dio en la Fase Liga de esta misma edición. El equipo dirigido por el Pep Guardiola se impuso 2-1 con anotaciones de Nico O’Reilly y Erling Haaland, Rodrygo descontó para los españoles. En dicho compromiso, los “Ciudadanos” mostraron su habitual dominio posicional y superaron a su rival sin complicaciones.

En el historial, la balanza no favorece a ninguno: se cruzaron en 15 oportunidades, con 5 triunfos del Real Madrid, 5 del City y cinco empates. Otro dato llamativo: el equipo inglés anotó 26 goles y el español 25.

Pero este no es el único duelo que tendrá todas las miradas. En estos octavos reviviremos la final del Mundial de Clubes 2025 con el choque entre el PSG contra el Chelsea. Los franceses arrancan la serie en el Parque de los Príncipes (miércoles 11 de marzo), mientras que la vuelta será en Stamford Bridge (17/03).

El FC Barcelona endereza su camino a la sexta con el Newcastle en St. James Park y posteriormente en el Camp Nou.

“El Newcastle tiene un equipo fantástico. Lo vimos en los últimos partidos. No será fácil. Todos queremos llegar a la final y el Newcastle también está peleando por ello”, dijo el DT del Barcelona, Hansi Flick.

Los otros cruces quedaron de la siguiente manera: Galatasaray vs. Liverpool, Atlético Madrid vs. Tottenham y Atalanta vs. Bayern Múnich (10/03 ida y 18/03 vuelta); Bayer Leverkusen vs. Arsenal y Bodo/Glimt vs. Lisboa (11/03 ida y 17/03 vuelta).