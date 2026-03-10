Juez de Flagrancia de Virú dispone prisión preventiva para presunto extorsionador

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú, Leomara Castro Juárez, declaró fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva para Joseph Rodríguez Zavaleta, quien es investigado por la presunta comisión del delito de extorsión.

Efectivos policiales que patrullaban el asentamiento humano Víctor Raúl, en la provincia de Virú, intervinieron y detuvieron a Rodríguez Zavaleta, tras una persecución por la zona. Según información previa, en el sector se habría advertido la presencia de presuntos implicados en actos ilícitos.

Durante el registro de sus pertenencias, los agentes del orden le habrían encontrado mensajes extorsivos, en los que exigía a su víctima, el pago de S/10.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, por lo que, ante este hecho, fue derivado a la Unidad de Flagrancia para las diligencias respectivas.

Ante las pruebas previas presentadas y tras evaluar los elementos de convicción, el juez de la Corte de La Libertad dispuso el internamiento de Rodríguez Zavaleta en el penal de varones de El Milagro, hasta noviembre de 2026, fecha en la que iniciaría su juicio de juzgamiento por el presunto delito de extorsión.