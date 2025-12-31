HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
Sociedad

Atacan a balazos a chofer de combi en VES: delincuente fingió ser pasajero y dejó carta extorsiva

Desde el 24 de diciembre, la empresa Etecsa enfrenta amenazas de la banda "Seguridad del Sur". Transportistas pagan diariamente para evitar ataques.

Delincuentes atacan a balazos combi de Etepsa en Villa El Salvador, dejando una carta extorsiva y municiones.
Delincuentes atacan a balazos combi de Etepsa en Villa El Salvador, dejando una carta extorsiva y municiones. | Difusión.

En un nuevo hecho de violencia ligado a la extorsión, delincuentes atacaron a balazos una combi de la empresa de transportes Etecsa, que cubre la ruta Villa El Salvador–Surquillo, y dejaron una carta extorsiva junto a municiones.

El ataque se registró la madrugada del 31 de diciembre en la avenida María Reiche, cuando el conductor se dirigía a un grifo para abastecer combustible. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a dos sujetos a bordo de una motocicleta que se acercan a la combi y se colocan a la altura del asiento del conductor.

Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para identificar a los responsables, quienes huyeron con rumbo desconocido, según informaron las autoridades.

Dejan nota extorsiva y 4 balas

Antes de huir, los agresores arrojaron al interior del vehículo una bolsa que contenía una nota amenazante y cuatro casquillos de bala, mensaje que, según la víctima, estaría dirigido directamente a los gerentes de la empresa. Luego uno de ellos realizó un disparo contra la unidad.

Pese a la violencia del atentado, el conductor y su hermano, quien lo acompañaba, resultaron ilesos, algo que ambos calificaron como un milagro.

Extorsiones a Etecsa

Transportistas de la misma línea denunciaron que este no sería un hecho aislado, ya que desde el 24 de diciembre la empresa viene recibiendo amenazas extorsivas por parte de una banda criminal identificada como “Seguridad del Sur”.

La denunciante indicó además que conductores de empresas informales en la zona estarían pagando cobros diarios de entre S/ 5 y 10 a distintas bandas para evitar ataques, y expresó su temor por la falta de seguridad: “Soy madre de familia y quiero llegar viva a mi casa”.

