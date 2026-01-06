HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Poder Judicial impuso 508 sentencias condenatorias a cadena perpetua en el 2025

En 2025, el Poder Judicial dictó 13.350 sentencias condenatorias por violencia contra la mujer. De ese total, 11.194 correspondieron a delitos contra el cuerpo, la salud y la vida.

Poder Judicial impuso en total 508 sentencias a cadena perpetua.
| Andina

La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, señaló que, en materia penal, la institución que preside enfrentó durante el año 2025 casos complejos relacionados con redes criminales, corrupción a gran escala y delitos que afectan la seguridad ciudadana. Ante este panorama, sostuvo que el sistema judicial respondió con respeto estricto al debido proceso e impuso sanciones severas cuando se contó con pruebas suficientes.

En ese sentido, informó que los órganos jurisdiccionales penales de la Corte Suprema de Justicia emitieron más de 1.100 sentencias condenatorias, con penas que van desde los 25 años hasta la cadena perpetua. Precisó que se dictaron 508 condenas a cadena perpetua; 235 a 35 años de prisión; 269 a 30 años, y 118 a 25 años de pena privativa de la libertad.

¿Cuántas sentencias se dictaron por violencia contra la mujer en 2025?

Destacó que, en el ámbito de la protección de personas en situación de vulnerabilidad, durante el año 2025 se dictaron 13.350 sentencias condenatorias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Precisó que, de ese total, 11.194 correspondieron a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. “Como se advierte, el Poder Judicial ha dictado sentencias importantes que envían un mensaje claro: ningún cargo público, poder económico u organización criminal está por encima de la ley”, remarcó.

Hasta diciembre del 2025, ingresaron a estas instancias jurisdiccionales 32.280 casos, de los cuales 29.876 fueron resueltos, lo que evidencia una capacidad de respuesta del 92,5 %. Señaló que el funcionamiento de las unidades permitió atender de forma inmediata y efectiva incluso delitos graves, como la extorsión, sancionada con penas elevadas.

Cabe señalar que, para este año 2026, se tiene previsto convertir nueve unidades piloto en unidades modelo de flagrancia en diversos distritos judiciales del país. Estas contarán con magistrados y magistradas a dedicación exclusiva y estarán ubicadas en las cortes superiores de Lima, Lima Sur, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, Amazonas, San Martín, Puno, Madre de Dios y Loreto, donde se registra una alta incidencia delictiva.

La última sesión del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, presidido por Tello Gilardi, se acordó exigir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el presupuesto necesario para implementar las unidades modelo. Hasta diciembre del 2025 se habían implementado 38 unidades a nivel nacional: 15 modelo y 23 piloto. Los complejos judiciales de flagrancia reúnen, de manera articulada y en un solo espacio, a la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a jueces del Poder Judicial.

