Carta extorsiva y fichas Reniec: lo que halló la Policía tras el asesinato de un mototaxista en Breña

Un nuevo hecho de violencia ocurrió la noche del último domingo en la cuadra 3 del jirón Manoa, en Breña. Según la investigación preliminar, un falso pasajero abordó la mototaxi de la víctima en su paradero habitual, aparentemente lo llevó hasta la zona del ataque y, ya en el punto acordado, le disparó. Tras ejecutarlo, dejó una carta extorsiva atribuida a la banda “La Federación” y huyó junto a otro motociclista que lo esperaba.

La acción habría sido un mensaje directo contra la empresa de mototaxistas Los Pioneros de Breña, que desde hace meses afronta amenazas y pagos de cupos.

Delincuentes dejaron carta extorsiva en la escena del crimen.





Familiares piden justicia

La víctima fue identificada como Heberth Rivas Manzano, de 29 años, ciudadano venezolano con siete años residiendo en el Perú y padre de una niña de 5 años.

Su tío, Daniel Manzano, relató que Heberth nunca le contó que estuviera siendo amenazado, y asegura que era un joven alegre, trabajador y pendiente de su hija. Señaló que los trabajadores del rubro pagan 5 soles diarios como cupo, pero desconocen quién realmente maneja esas redes criminales.

La familia exige justicia y denuncia que los mototaxistas trabajan bajo miedo permanente, pero siguen saliendo porque deben sostener a sus hogares.

"Pido justicia. No nos merecemos que los que estamos trabajando honradamente tengamos que pagar estos males que se están viviendo en este país. Personas que estamos trabajando fuera de nuestro país para tratar de dar lo mejor y ayudar a nuestra familia. Ahora todos están asustados porque hay una amenaza latente como la que se vivió anoche", contó el tío de la víctima a La República.

Captura en flagrancia

El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, confirmó la detención de un peruano presuntamente implicado en el ataque. Señaló que el detenido sería quien trasladó al sicario y que registra antecedentes por robo, extorsión y tráfico de drogas.

Durante las diligencias se hallaron más de mil fichas de Reniec y registros de aplicaciones móviles, presuntamente usados para perfilar víctimas. La Policía ha iniciado la gestión de detenciones preliminares de otros involucrados y trabaja una carpeta vinculada a pagos extorsivos realizados incluso vía Yape a la empresa Los Pioneros de Breña.

“Han dejado una carta extorsiva donde hay un número telefónico que también está sometido a las investigaciones correspondientes…se sabe que es una banda que opera incluso en el cono norte", añadió.

Delincuentes exigen el pago de S/5 soles diarios a cada mototaxista.





Confederación Nacional de Mototaxis denuncia inoperancia policial

Mario Arce Vera, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, denunció que este crimen se suma a amenazas previas, ataques registrados en años anteriores y una persistente ola de extorsión en Breña. Criticó la falta de control municipal y la inoperancia policial, señalando que pese a los procesos judiciales previos, los pagos de cupos continúan.

La organización ha solicitado una reunión urgente con el ministro del Interior y el alto mando policial para exigir medidas de protección y control del crimen organizado.

Una amenaza que paraliza, pero no detiene el trabajo

Entre los mototaxistas del distrito el miedo es evidente. Pese a ello, continúan trabajando por necesidad económica. La extorsión, ahora abiertamente violenta, vuelve a colocar a Breña como uno de los puntos críticos del crimen organizado en Lima.

Hasta el cierre de este informe, continúan las investigaciones policiales y no se descarta nuevas detenciones en las siguientes horas.