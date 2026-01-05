HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     
Sociedad

Carta extorsiva y fichas Reniec: lo que halló la Policía tras el asesinato de un mototaxista en Breña

Un detenido, pagos vía Yape y registros para perfilar víctimas refuerzan la hipótesis de una organización criminal que opera en el distrito.


Delincuentes exigen el pago de S/5 soles diarios a cada mototaxista. Créditos: composición LR/difusión.
Delincuentes exigen el pago de S/5 soles diarios a cada mototaxista. Créditos: composición LR/difusión.

Un nuevo hecho de violencia ocurrió la noche del último domingo en la cuadra 3 del jirón Manoa, en Breña. Según la investigación preliminar, un falso pasajero abordó la mototaxi de la víctima en su paradero habitual, aparentemente lo llevó hasta la zona del ataque y, ya en el punto acordado, le disparó. Tras ejecutarlo, dejó una carta extorsiva atribuida a la banda “La Federación” y huyó junto a otro motociclista que lo esperaba.

La acción habría sido un mensaje directo contra la empresa de mototaxistas Los Pioneros de Breña, que desde hace meses afronta amenazas y pagos de cupos.

TE RECOMENDAMOS

TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver: Feroz balacera dentro de restaurante en Chaclacayo dejó al menos dos personas muertas y varios heridos}

lr.pe
Delincuentes dejaron carta extorsiva en la escena del crimen. Créditos: composición LR/difusión.<br><br>

Delincuentes dejaron carta extorsiva en la escena del crimen. Créditos: composición LR/difusión.

Familiares piden justicia

La víctima fue identificada como Heberth Rivas Manzano, de 29 años, ciudadano venezolano con siete años residiendo en el Perú y padre de una niña de 5 años.

Su tío, Daniel Manzano, relató que Heberth nunca le contó que estuviera siendo amenazado, y asegura que era un joven alegre, trabajador y pendiente de su hija. Señaló que los trabajadores del rubro pagan 5 soles diarios como cupo, pero desconocen quién realmente maneja esas redes criminales.

La familia exige justicia y denuncia que los mototaxistas trabajan bajo miedo permanente, pero siguen saliendo porque deben sostener a sus hogares.

"Pido justicia. No nos merecemos que los que estamos trabajando honradamente tengamos que pagar estos males que se están viviendo en este país. Personas que estamos trabajando fuera de nuestro país para tratar de dar lo mejor y ayudar a nuestra familia. Ahora todos están asustados porque hay una amenaza latente como la que se vivió anoche", contó el tío de la víctima a La República.

Puedes ver: Puno: envían a prisión preventiva a policías implicados en robo de auto en Desaguadero

lr.pe

Captura en flagrancia

El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, confirmó la detención de un peruano presuntamente implicado en el ataque. Señaló que el detenido sería quien trasladó al sicario y que registra antecedentes por robo, extorsión y tráfico de drogas.

Durante las diligencias se hallaron más de mil fichas de Reniec y registros de aplicaciones móviles, presuntamente usados para perfilar víctimas. La Policía ha iniciado la gestión de detenciones preliminares de otros involucrados y trabaja una carpeta vinculada a pagos extorsivos realizados incluso vía Yape a la empresa Los Pioneros de Breña.

“Han dejado una carta extorsiva donde hay un número telefónico que también está sometido a las investigaciones correspondientes…se sabe que es una banda que opera incluso en el cono norte", añadió.

Delincuentes exigen el pago de S/5 soles diarios a cada mototaxista. Créditos: composición LR/difusión.<br><br>

Delincuentes exigen el pago de S/5 soles diarios a cada mototaxista. Créditos: composición LR/difusión.

Puedes ver: Villa El Salvador: hombre se resiste al robo de su camioneta y es baleado

lr.pe

Confederación Nacional de Mototaxis denuncia inoperancia policial

Mario Arce Vera, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, denunció que este crimen se suma a amenazas previas, ataques registrados en años anteriores y una persistente ola de extorsión en Breña. Criticó la falta de control municipal y la inoperancia policial, señalando que pese a los procesos judiciales previos, los pagos de cupos continúan.

La organización ha solicitado una reunión urgente con el ministro del Interior y el alto mando policial para exigir medidas de protección y control del crimen organizado.

Puedes ver: Cusco: asaltantes irrumpen en comunidad campesina y golpean a varios comuneros

lr.pe

Una amenaza que paraliza, pero no detiene el trabajo

Entre los mototaxistas del distrito el miedo es evidente. Pese a ello, continúan trabajando por necesidad económica. La extorsión, ahora abiertamente violenta, vuelve a colocar a Breña como uno de los puntos críticos del crimen organizado en Lima.

Hasta el cierre de este informe, continúan las investigaciones policiales y no se descarta nuevas detenciones en las siguientes horas.

Notas relacionadas
Dos menores son asesinados a pocos metros de sus viviendas en SJL: recibieron al menos 16 disparos

Dos menores son asesinados a pocos metros de sus viviendas en SJL: recibieron al menos 16 disparos

LEER MÁS
Lambayeque: acribillan a joven madre cuando se dirigía a su trabajo en Olmos

Lambayeque: acribillan a joven madre cuando se dirigía a su trabajo en Olmos

LEER MÁS
Asesinan a transportista cuando llegaba a su casa en San Martín de Porres: pagaba S/20 diarios a dos bandas delictivas

Asesinan a transportista cuando llegaba a su casa en San Martín de Porres: pagaba S/20 diarios a dos bandas delictivas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

LEER MÁS
Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

LEER MÁS
Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rick Harrison, estrella de 'El precio de la historia', se casó por cuarta vez en Las Vegas y planea luna de miel en Cancún

¿Cómo inscribirse al servicio militar obligatorio en Perú? Requisitos, pasos y documentos que necesitas

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

Sociedad

¿Cómo inscribirse al servicio militar obligatorio en Perú? Requisitos, pasos y documentos que necesitas

Crímenes contra transportistas: sicarios asesinan a mototaxista en SJL y otro en Breña por cupos de S/5

General PNP Virgilio Velásquez asume jefatura policial en Cusco y anuncia mano dura contra malos elementos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025