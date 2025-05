Soldado gana primer puesto de Beca 18 F.F.A.A. y se prepara para estudiar administración: "Es mi forma de agradecer a mis padres"

La soldado Ada Gozar no logró ingresar en su primer intento, pero no se rindió y continuó estudiando. Ella ingresó en primer puesto en la modalidad de Fuerzas Armadas. Foto: composición LR/referencial/Andina

La soldado Ada Gozar no logró ingresar en su primer intento, pero no se rindió y continuó estudiando. Ella ingresó en primer puesto en la modalidad de Fuerzas Armadas. Foto: composición LR/referencial/Andina

La estudiante Ada Gozar logró ingresar a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para cursar la carrera de administración luego de obtener el primer puesto en el proceso de selección de la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Ella decidió realizar el servicio militar voluntario en las Fuerzas Armadas. Tras ello, tuvo la oportunidad de participar en el concurso de Minedu y, de esta manera, poder acceder a una educación superior de calidad.

"Actualmente estoy en el servicio militar voluntario. El horario es un poco ajetreado, pero hay que esforzarse. Siempre he tratado de encontrar espacio en mi horario para estudiar. Me descargué todo el temario para dar el examen de preselección. Yo no estuve en ninguna academia presencial o virtual. Me preparé sola con el material que me dieron", informó en diálogo con este medio.

Soldado de Fuerzas Armadas gana Beca 18

La soldado Gozar mencionó que su principal motivación para postular a la Beca 18 fue superarse y salir adelante. Ella compartió que intentó obtener una beca cuando era menor de edad, pero no tuvo éxito en ese entonces. Además, indicó que ahora, tras haber ganado la beca, dedica su ingreso a su hermana y a sus padres, quienes siempre la apoyaron en todas sus decisiones.

"Mi principal objetivo era obtener la Beca 18 en modalidad ordinaria. Sin embargo, cuando presenté mis documentos estando en cuarto de secundaria, no cumplía con el requisito del tercio superior y no logré la beca. Ante esta situación, tuve que buscar alternativas. Sabía que, aunque mis padres tenían el deseo y la intención de poder brindarme una educación, las limitaciones económicas lo hacían inviable. Por eso, al ver que no alcanzaba, opté por hacer el servicio militar, lo que me permitió finalmente acceder a la beca", señaló.

"Obtener esta beca es mi forma de agradecer a mi hermana y a mis padres. He conseguido a algo por mi misma y que mejor que esta beca que te cubre todo", agregó.

Soldado de las Fuerzas Armadas se prepara para estudiar administración

La soldado expresó su felicidad al obtener la Beca 18 y destacó que este logro es importante para su futuro académico. "Me encuentro muy feliz. El día que recibí los resultados estaba de guardia, en servicio. Los resultados salieron a medianoche, pero en ese momento decidí no verlos, debido a que estaba muy nerviosa y ansiosa. Preferí esperar hasta el amanecer para saber qué había sucedido. Fue mi hermana quien me dio la noticia por mensaje de texto. Luego llamé a mis padres para compartirles la noticia", dijo.

La joven soldado decidió optar por la carrera de Administración y Finanzas en la UPC. Ella indicó que, a lo largo de su vida, siempre tuvo interés por áreas como economía, administración y contabilidad, y que ello la motivó a elegir la profesión.

"No cuento con los recursos económicos suficientes para pagar un examen de admisión, ya que me encuentro en Lima y mis padres viven en provincia. Estoy sola aquí, lo que hace que este acceso directo sea una gran oportunidad para mí", señaló.

Además, indicó que ve en la educación una forma de superar las barreras económicas y que espera seguir desarrollando sus habilidades y conocimientos para alcanzar sus metas. Por último, aconsejó a los estudiantes que deseen postular a la Beca 18. "Puede haber muchos caminos, pero el horizonte es único, las metas son únicas. Hay muchas maneras de llegar a la meta", finalizó.

