Servicio Militar Voluntario 2026 en la Marina de Guerra: qué beneficios ofrece y cómo postular

Marina de Guerra ofrece diferentes servicios y beneficios a jóvenes que quieren postular. | Difusión

Marina de Guerra ofrece diferentes servicios y beneficios a jóvenes que quieren postular. | Difusión

La Marina de Guerra del Perú abrió oficialmente el proceso de inscripción para el Primer Llamamiento 2026 del Servicio Militar Voluntario, dirigido a jóvenes de Lima y Callao que deseen incorporarse a la institución naval y acceder a un programa de formación integral. El registro estará habilitado hasta el 16 de enero de 2026 y combina etapas virtuales y presenciales.

La convocatoria busca captar a jóvenes interesados en desarrollar disciplina, habilidades técnicas y valores cívicos dentro de un entorno de exigencia, compañerismo y servicio al país. A través de este servicio, los voluntarios reciben preparación académica e instrucción técnica.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cómo postular al Servicio Militar Voluntario en la Marina?

El proceso de inscripción se desarrolla en tres etapas y requiere cumplir con los requisitos establecidos por la institución:

Registro virtual

Los postulantes deben completar el formulario de inscripción en línea a través del enlace oficial habilitado por la Marina. Una vez enviado el registro, recibirán un correo de confirmación y la información será evaluada. Si el candidato cumple con los requisitos, será contactado para continuar con el proceso.

Descarga y llenado de formatos

Luego del registro virtual, los jóvenes deberán descargar, imprimir y completar los formatos de inscripción. Estos documentos deben llenarse de manera clara y legible, ya que su correcta presentación es indispensable para avanzar en la postulación.

Presentación presencial

Tras la validación de datos, un representante de la Marina de Guerra indicará la fecha de presentación en la sede ubicada en la avenida Miguel Grau n.º 103, en Chucuito, Callao. En esta etapa, el postulante deberá presentar su DNI, fotografías tamaño carnet, croquis de domicilio, certificados de estudios y los formatos debidamente llenados, entre otros documentos solicitados.

Beneficios del Servicio Militar Voluntario en la Marina de Guerra

La Marina de Guerra del Perú ofrece una serie de beneficios a los jóvenes que ingresen al Servicio Militar Voluntario, orientados a su desarrollo integral y proyección futura:

Formación técnica y acceso a cursos especializados.

Alimentación, alojamiento y atención médica gratuita durante el servicio.

Oportunidades para acceder a becas de estudio y convenios educativos.

Posibilidad de incorporarse de manera permanente a la institución o postular a otras entidades del Estado.

Participación en actividades de proyección social y apoyo comunitario.

Certificación oficial del servicio, reconocida por entidades públicas y privadas.

Además de la preparación técnica, el servicio promueve valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo, fortaleciendo el compromiso de los jóvenes con la defensa nacional y la vida cívica.

Para consultas, la Marina de Guerra ha habilitado el correo jeresemo.reclutamiento@marina.pe y el número 913 825 211, con atención de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.