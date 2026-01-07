HOYSuscripcion LR Focus

Peruano que le ganó el juicio a Louis Vuitton explicó cómo fue el procedimiento: ''Nadie puede tratarnos discriminatoriamente"

Jacobo Vaisman relató en una entrevista cómo las Aduanas incautaron sus compras de Louis Vuitton, hecho que desató su batalla legal contra la reconocida marca de lujo.

Jacobo Vaisman explicó cómo fue el procedimiento legal para ganar el juicio a Louis Vuitton.
Jacobo Vaisman explicó cómo fue el procedimiento legal para ganar el juicio a Louis Vuitton. | Foto: composición LR/Linkedl - Jacobo Vaisman/Louis Vuitton

Jacobo Vaisman, excandidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, vivió años de incertidumbre tras enfrentar una inusual disputa legal con la reconocida marca de lujo Louis Vuitton, luego de ser acusado de falsificar productos. No obstante, su historia fue considerada por muchos como un ejemplo a seguir, ya que, pese a enfrentarse legalmente a la empresa francesa, el peruano logró salir victorioso en el juicio al presentar pruebas que demostraban su inocencia.

En ese contexto, el ciudadano peruano se pronunció y relató cómo llevó adelante el proceso legal que le permitió ganar el caso frente a Louis Vuitton, una de las marcas de moda más importantes del mundo. Además, expuso los argumentos necesarios que respaldaron su defensa.

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Emprendedor peruano ganó batalla legal a Tommy Hilfiger y reveló qué hará si la marca lo vuelve a demandar

lr.pe

¿Cómo fue el proceso legal que llevó a cabo Jacobo Vaisman?

En una entrevista con AMG, Jacobo relató cómo fue su viaje a Nueva York, Estados Unidos, para adquirir productos de la marca francesa, como sandalias, zapatillas y zapatos de alta calidad, valorizados entre US$10.000 y US$12.000. Sin imaginar que, al regresar al Perú, la Aduana incautaría sus compras, lo que marcó el inicio de una batalla legal.

''En el Jorge Chávez, nos esperaban 80 y 90 aduaneros, donde comienzan a revisar. Yo no mantengo la costumbre de guardar las boletas de factura lo que uno compra. Entonces me fueron decomisando en Aduanas y al día siguiente fui con mi agente aduanero para separar los aranceles y todas las multas, y me doy con la sorpresa de que Indecopi había cruzado información con Louis Vuitton. Este último manifestó que yo había adquirido productos falsificados'', contó.

Peruano va a tienda Louis Vuitton por primera vez, pero no pudo entrar: "Que educado el de seguridad y súper amable"

lr.pe

Pese a haber sido demandado por Louis Vuitton como presunto líder de una organización dedicada a la venta de productos falsificados, Jacobo decidió contratacar y recurrió a Indecopi. Para sustentar su defensa, contactó a su entidad bancaria y solicitó un reporte en dólares de sus compras, lo que le permitió demostrar la autenticidad de los productos adquiridos. Este esfuerzo derivó en una orden de Indecopi que desestimó la denuncia presentada por Louis Vuitton.

''Pude sacar de mi banco un reporte de mi cuenta de dólares lo que había usado en Estados Unidos. En el reporte sale que yo había pasado mi tarjeta de débito en diferentes tiendas de Louis Vuitton. Esa fue la prueba para demostrar que yo sí había comprado en Louis Vuitton. Es más, mi abogado manifestó que yo era cliente premium de la marca, porque soy comprador de la tienda desde el 2011 aproximadamente. Entonces, ellos desisten del proceso e Indecopi manifiesta que Louis Vuitton tiene que pagar las cosas y los daños reparados hacia mi persona'', explicó.

El intento de reconciliación con Louis Vuitton

Posteriormente, la empresa de moda no aceptó la decisión del organismo peruano y continuó con el proceso legal, llegando incluso a denunciar a Indecopi por fallar a favor del excandidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho. En ese contexto, y en un intento por limpiar su imagen, Louis Vuitton sostuvo que los productos adquiridos por Jacobo Vaisman no cumplían con los estándares de los originales, pese a haber sido comprados en una de sus tiendas oficiales. No obstante, Vaisman envió dos cartas a Francia con el fin de reconciliarse con la marca, pero no obtuvo ninguna respuesta.

"Se ha mandado dos cartas a Louis Vuitton, específicamente a Francia para llegar a una reconciliación. Ellos se han negado a responder las cartas que hemos mandado. Por ello, ya hemos demandado a Louis Vuitton por US$20 millones en reparación civil", sostuvo.

Finalmente, el político peruano se mantuvo firme en su postura y recalcó que continuará con el proceso legal contra Louis Vuitton, con el objetivo de salvaguardar y limpiar su imagen personal.

''Que se tenga como precedente en el Perú que nadie puede tratarnos discriminatoriamente. Nadie puede tildarnos de líderes de organizaciones criminales por productos bandas sin antes corroborar la reputación a quién están denunciando. No me sentí, me siento discriminado, no solamente a mí, sino también afecta a mi familia, porque hoy en día los chicos hacen bullying por estos temas en el colegio. Por eso, yo no voy a parar hasta que Louis Vuitton sea sancionado con el peso de la ley por estas faltas irresponsables y discriminatorias'', finalizó.

