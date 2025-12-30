A puertas del próximo examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los postulantes se mantienen atentos a los cambios y nuevas disposiciones emitidas por la casa de estudios. En ese contexto, el Consejo Universitario de la Decana de América aprobó modificaciones al Reglamento de Admisión 2026-II, las cuales precisan quiénes pueden acceder a una vacante y fija nuevas causales de inhabilitación.

El nuevo Reglamento de Admisión introduce modificaciones específicas a los artículos 5° y 63° así como la octava y décima disposición complementaria. Las nuevas disposiciones establecen reglas más estrictas para estudiantes de educación secundaria, postulantes que ya cursan estudios universitarios y alumnos con más de un ingreso previo a San Marcos.

San Marcos establece nuevas reglas y cambios en su Examen de Admisión 2026-II

Uno de los principales cambios está dirigido a los escolares. El reglamento precisa que los estudiantes que cursen del primero al cuarto grado de educación secundaria y participen en el examen de admisión “no tienen derecho, sin excepción, a ocupar una vacante, reservar ingreso ni recibir constancia de ingreso”, aun cuando alcancen un puntaje aprobatorio. La medida busca dejar claramente definidas las condiciones de postulación (conforme al artículo 5) para este grupo etario y evitar confusiones en futuros procesos.

Por su parte, el artículo 63 del reglamento establece nuevas exigencias para los postulantes que ya se encuentran matriculados en estudios universitarios. En el caso de alumnos con matrícula vigente en una Escuela Profesional de la UNMSM que logren una vacante en el proceso 2026-II, ellos deberán gestionar obligatoriamente su retiro voluntario permanente de la carrera que cursan.

Alumnos de primero a cuarto de secundaria no podrán alcanzar una vacante bajo ninguna circunstancia. Foto: Christian Salazar / La República

Este trámite será un requisito indispensable para que puedan recibir su nueva constancia de ingreso. Asimismo, la Oficina Central de Admisión (OCA) podrá emitir, a solicitud del interesado, una constancia temporal que les permita iniciar el retiro voluntario permanente. Tras solicitar dicho retiro a través del Módulo de Atención de Trámites (MAT), los postulantes podrán obtener su nueva constancia de ingreso previa presentación del documento correspondiente.

La misma condición se aplica a quienes estudian en otra universidad pública del país, por lo que deberán presentar la resolución rectoral de retiro permanente de su institución de origen antes de matricularse en San Marcos.

Inhabilitación por múltiples ingresos a la UNMSM

Otra de las modificaciones se encuentra en la octava disposición complementaria, donde se incorpora un nuevo inciso que establece la inhabilitación para postular en el proceso de admisión 2026-II a los estudiantes de la UNMSM que registren dos o más ingresos previos a la universidad.

