HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Encuestas, tachas y el balance político rumbo al 2026 | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Cambios en el Examen de Admisión San Marcos 2026-II: estas son las nuevas reglas y restricciones para postular

Las nuevas disposiciones establecen reglas más estrictas para estudiantes de educación secundaria, postulantes que ya cursan estudios universitarios y alumnos con más de un ingreso previo a la Decana de América.

Aprueban cambios y restricciones para Examen de Admisión San Marcos 2026
Aprueban cambios y restricciones para Examen de Admisión San Marcos 2026 | Carlos Contreras | La República

A puertas del próximo examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los postulantes se mantienen atentos a los cambios y nuevas disposiciones emitidas por la casa de estudios. En ese contexto, el Consejo Universitario de la Decana de América aprobó modificaciones al Reglamento de Admisión 2026-II, las cuales precisan quiénes pueden acceder a una vacante y fija nuevas causales de inhabilitación.

El nuevo Reglamento de Admisión introduce modificaciones específicas a los artículos 5° y 63° así como la octava y décima disposición complementaria. Las nuevas disposiciones establecen reglas más estrictas para estudiantes de educación secundaria, postulantes que ya cursan estudios universitarios y alumnos con más de un ingreso previo a San Marcos.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

lr.pe

San Marcos establece nuevas reglas y cambios en su Examen de Admisión 2026-II

Uno de los principales cambios está dirigido a los escolares. El reglamento precisa que los estudiantes que cursen del primero al cuarto grado de educación secundaria y participen en el examen de admisión “no tienen derecho, sin excepción, a ocupar una vacante, reservar ingreso ni recibir constancia de ingreso”, aun cuando alcancen un puntaje aprobatorio. La medida busca dejar claramente definidas las condiciones de postulación (conforme al artículo 5) para este grupo etario y evitar confusiones en futuros procesos.

Por su parte, el artículo 63 del reglamento establece nuevas exigencias para los postulantes que ya se encuentran matriculados en estudios universitarios. En el caso de alumnos con matrícula vigente en una Escuela Profesional de la UNMSM que logren una vacante en el proceso 2026-II, ellos deberán gestionar obligatoriamente su retiro voluntario permanente de la carrera que cursan.

Alumnos de primero a cuarto de secundaria no podrán alcanzar una vacante bajo ninguna circunstancia. Foto: Christian Salazar / La República

Alumnos de primero a cuarto de secundaria no podrán alcanzar una vacante bajo ninguna circunstancia. Foto: Christian Salazar / La República

Este trámite será un requisito indispensable para que puedan recibir su nueva constancia de ingreso. Asimismo, la Oficina Central de Admisión (OCA) podrá emitir, a solicitud del interesado, una constancia temporal que les permita iniciar el retiro voluntario permanente. Tras solicitar dicho retiro a través del Módulo de Atención de Trámites (MAT), los postulantes podrán obtener su nueva constancia de ingreso previa presentación del documento correspondiente.

La misma condición se aplica a quienes estudian en otra universidad pública del país, por lo que deberán presentar la resolución rectoral de retiro permanente de su institución de origen antes de matricularse en San Marcos.

PUEDES VER: Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

lr.pe

Inhabilitación por múltiples ingresos a la UNMSM

Otra de las modificaciones se encuentra en la octava disposición complementaria, donde se incorpora un nuevo inciso que establece la inhabilitación para postular en el proceso de admisión 2026-II a los estudiantes de la UNMSM que registren dos o más ingresos previos a la universidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

LEER MÁS
UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

LEER MÁS
San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

LEER MÁS
Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para conocer la lista de preseleccionados

Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para conocer la lista de preseleccionados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos diseñaron un aluminio 5 veces más resistente, más liviano y que tolera temperaturas extremas

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Sociedad

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Chorrillos endurece medidas por Año Nuevo y prohíbe acampar en sus playas: fija multas de S/2.800

Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025