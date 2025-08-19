Nuevo milagro en EsSalud. Carlos Zapata Acian, un padre de 63 años, le donó un riñón a su único hijo, un paciente de 42 años que padece una enfermedad renal crónica. Este último llevaba años de tratamiento de hemodiálisis. No obstante, ahora tiene una nueva oportunidad de vida.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud). Con ello, el paciente, Carlos Zapata Capristán, ahora gozará una función renal estable.

Padre viajó desde La Libertad para donar su riñón a su hijo

Zapata Acian, el padre y donante, viajó desde Pacasmayo (La Libertad) a Lima para donar uno de sus riñones a su hijo. "Me siento orgulloso de donarle un órgano a mi hijo. En este hospital encontré un cariño y una atención extraordinaria. Gracias a Dios, mi hijo y yo estamos bien de salud y agradecidos con todos los médicos que hicieron posible esta operación", declaró al nosocomio.

Intervención quirúrgica duro alrededor de 8 horas. Foto: EsSalud

"Gracias a la donación de mi papá y al hospital tengo una segunda vida. Me detectaron enfermedad renal a los 37 años y hoy, gracias a esta operación, puedo seguir viviendo. Agradezco a Dios, a mi padre y a todo el personal del Servicio de Trasplante Renal que hizo posible este milagro", manifestó Zapata Capristán.

EsSalud: un caso de éxito en la comunidad médica

"Invitamos a las familias con un ser querido con enfermedad renal a acercarse a nuestro hospital. Aquí recibirán toda la orientación para tomar una decisión informada que puede salvar vidas", se pronunció Basilio Calderón, médico de EsSalud, ante el conocimiento del caso de éxito.

En esa misma línea, Carlos Zapata instó a la ciudadanía a sumarse a las donaciones. "Si tienen la oportunidad, no duden en ayudar a un ser querido que lo necesite", dijo.

