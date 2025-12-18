Comerciantes del mercado Modelo en Chiclayo pagan a delincuentes por espacios públicos durante campaña navideña

Lo que era un secreto a voces fue confirmado este jueves 18 de diciembre por el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo: las calles del exterior del mercado Modelo de Chiclayo han sido tomadas por bandas criminales y vendidas por metros cuadrados a los ambulantes en esta campaña navideña. Todo esto, con el presunto conocimiento y participación del personal de la Municipalidad.

Bandas pugnan por el control de las calles

Según explicó Bolaños Melgarejo, se trata de mafias que han visto una oportunidad para continuar lucrando en los alrededores de este centro de abastos tras la autorización de la propia comuna para la instalación de una feria navideña. El espacio público, como las pistas y veredas, son ofertadas a los vendedores informales para que expendan sus productos, sin importar que esto genere caos e inseguridad.

"Chiclayo no es ajeno a lo que sucede a nivel nacional, donde la informalidad toma las calles. Lamentablemente hay bandas criminales que se aprovechan de la necesidad y comienzan a hacer cobros por cada metro cuadrado (...) Habíamos tomado el conocimiento de que cada metro estaban cobrando entre 1 y 3 soles, con lo que comenzaban las grescas entre diferentes bandas de extranjeros", explicó.

Policías municipales y serenos involucrados

El alto mando policial manifestó que la situación se torna más preocupante porque de estos ilícitos hechos tendrían conocimiento y aparente participación el personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo asignado a la zona, como son los policías municipales y efectivos de Serenazgo. El área de Inteligencia de la Policía Nacional está investigando este irregular negocio que perjudica a la ciudad.

"No descartamos que personal de la Municipalidad de Chiclayo esté involucrado en estas mafias, pero igualmente la oficina de Inteligencia está haciendo las investigaciones del caso", agregó Bolaños Melgarejo.

Situación del mercado Modelo

Por estos días, principalmente al mediodía y durante las tardes, las calles adyacentes al mercado Modelo de Chiclayo se han convertido en intransitables por la gran cantidad de vendedores ambulantes que las han tomado. Los compradores a pie tienen que esquivar los productos dejados en el suelo o colgados en improvisados roperos movibles en las pistas y veredas. La situación, se ha vuelto un descontrol. El tráfico vehicular es otro dolor de cabeza.