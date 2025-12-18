HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Comerciantes del mercado Modelo en Chiclayo pagan a delincuentes por espacios públicos durante campaña navideña

Los precios de cada metro cuadrado en la vía pública oscilan entre 1 y 3 soles, según la Policía. Además, no descartan que haya personal municipal involucrado en este ilícito.

PNP no descartan que haya personal municipal involucrado en el delito. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República
PNP no descartan que haya personal municipal involucrado en el delito. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República

Lo que era un secreto a voces fue confirmado este jueves 18 de diciembre por el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo: las calles del exterior del mercado Modelo de Chiclayo han sido tomadas por bandas criminales y vendidas por metros cuadrados a los ambulantes en esta campaña navideña. Todo esto, con el presunto conocimiento y participación del personal de la Municipalidad.

Bandas pugnan por el control de las calles

Según explicó Bolaños Melgarejo, se trata de mafias que han visto una oportunidad para continuar lucrando en los alrededores de este centro de abastos tras la autorización de la propia comuna para la instalación de una feria navideña. El espacio público, como las pistas y veredas, son ofertadas a los vendedores informales para que expendan sus productos, sin importar que esto genere caos e inseguridad.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

"Chiclayo no es ajeno a lo que sucede a nivel nacional, donde la informalidad toma las calles. Lamentablemente hay bandas criminales que se aprovechan de la necesidad y comienzan a hacer cobros por cada metro cuadrado (...) Habíamos tomado el  conocimiento de que cada metro estaban cobrando entre 1 y 3 soles, con lo que comenzaban las grescas entre diferentes bandas de extranjeros", explicó.

PUEDES VER: Fiscalía interviene las oficinas de la Municipalidad de Chiclayo por polémico árbol navideño

lr.pe

Policías municipales y serenos involucrados

El alto mando policial manifestó que la situación se torna más preocupante porque de estos ilícitos hechos tendrían conocimiento y aparente participación el personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo asignado a la zona, como son los policías municipales y efectivos de Serenazgo. El área de Inteligencia de la Policía Nacional está investigando este irregular negocio que perjudica a la ciudad.

"No descartamos que personal de la Municipalidad de Chiclayo esté involucrado en estas mafias, pero igualmente la oficina de Inteligencia está haciendo las investigaciones del caso", agregó Bolaños Melgarejo.

Situación del mercado Modelo

Por estos días, principalmente al mediodía y durante las tardes, las calles adyacentes al mercado Modelo de Chiclayo se han convertido en intransitables por la gran cantidad de vendedores ambulantes que las han tomado. Los compradores a pie tienen que esquivar los productos dejados en el suelo o colgados en improvisados roperos movibles en las pistas y veredas. La situación, se ha vuelto un descontrol. El tráfico vehicular es otro dolor de cabeza.

Notas relacionadas
Fiscalía interviene las oficinas de la Municipalidad de Chiclayo por polémico árbol navideño

Fiscalía interviene las oficinas de la Municipalidad de Chiclayo por polémico árbol navideño

LEER MÁS
Detienen a profesor en Chiclayo acusado de chantajear sexualmente a alumna para modificar sus notas

Detienen a profesor en Chiclayo acusado de chantajear sexualmente a alumna para modificar sus notas

LEER MÁS
Vecinos y colegio se disputan losa deportiva en Chiclayo

Vecinos y colegio se disputan losa deportiva en Chiclayo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

LEER MÁS
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima asegura que reventa de pasajes por 'salderos' en sus estaciones es responsabilidad de la PNP: "Fuera de nuestras competencias"

Línea 1 del Metro de Lima asegura que reventa de pasajes por 'salderos' en sus estaciones es responsabilidad de la PNP: "Fuera de nuestras competencias"

LEER MÁS
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Sociedad

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

¿Es obligatorio el uso de mascarilla ante casos de influenza A H3N2? Esto dice el Ministerio de Salud

Denuncian falta de equipos de anestesia en el Instituto de Ciencias Neurológicas: máquina se apagó durante operación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025