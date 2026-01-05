HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a transportista cuando llegaba a su casa en San Martín de Porres: pagaba S/20 diarios a dos bandas delictivas

Familiares y compañeros de trabajo del conductor denunciaron amenazas de extorsión por parte de organizaciones criminales en San Martín de Porres y decidieron suspender actividades hasta recibir garantías de seguridad.

El atacante huyó con rumbo desconocido tras ejecutar un disparo certero contra su víctima.
El atacante huyó con rumbo desconocido tras ejecutar un disparo certero contra su víctima. | Composición LR | América Noticias

Un chofer, identificado como Kid Gilbert Champi Yampi, fue asesinado cuando se encontraba a bordo de su unidad de la empresa Etmosa, a pocos metros de llegar a su vivienda, ubicada cerca de la avenida Paramonga, en San Martín de Porres, la noche del viernes 2 de enero. De acuerdo con la información policial, el crimen estaría vinculado al cobro de cupos a transportistas de la zona.

El atacante, aún no identificado, interceptó la cúster para disparar directamente contra Kid Champi. Posteriormente, huyó del lugar. El impacto de la bala causó que la víctima quedara agonizando, perdiera el control del vehículo y colisionara contra unos contenedores de basura en la vía pública.

Chofer asesinado tras ataque de sicario

Familiares del conductor lo trasladaron de emergencia al hospital Negreiros del Callao para intentar salvarle la vida. Él ingresó al área de trauma shock. Sin embargo, Champi permaneció en estado crítico durante doce horas antes de que se confirmara su deceso, según informó América Noticias.

De acuerdo con el testimonio de la esposa de Champi, ellos eran víctimas de extorsión desde hacía varios meses. Asimismo, aseguró que las amenazas contra su integridad y la unidad de trabajo eran constantes por parte de hasta tres organizaciones criminales pertenecientes a San Martín de Porres.

Pagaban S/20 diarios por extorsión

Conductores de la empresa Etmosa aseguraron que pagaban hasta S/20 diarios a dos organizaciones criminales desde febrero de 2025. Incluso, durante agosto, apareció una tercera banda para exigir el cobro de cupos, según contaron al mencionado medio.

Por su parte, los compañeros de la empresa decidieron suspender sus actividades hasta nuevo aviso, mientras continúan las diligencias del caso. Los conductores exigen seguridad personal durante sus recorridos para evitar que otro posible ataque acabe con la vida de alguno de sus compañeros.

