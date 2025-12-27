Cusco: asaltantes irrumpen en comunidad campesina y dejan varios heridos

Un violento asalto a mano armada se registró la madrugada de este sábado 27 de diciembre en la comunidad campesina de Limbani Alto Huallatani, distrito de Layo, provincia de Canas, en la región Cusco (zona colindante con Puno). Al menos cuatro familias fueron víctimas de un ataque perpetrado por sujetos encapuchados que actuaron con extrema violencia.

Según el testimonio de uno de los agraviados, quien presentaba visibles golpes en el rostro, alrededor de las 1:30 a.m. cuatro individuos armados ingresaron a varias viviendas, forzando puertas y trasladándose casa por casa. Los asaltantes maniataron y golpearon a los ocupantes, dejando a dos personas con lesiones de consideración en diferentes partes del cuerpo.

Durante el atraco, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de valor, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Según medios de la localidad, los afectados pertenecen a las familias Ccorahua, Chuctaya, Iquisi y Condori, cuyos integrantes quedaron profundamente afectados por la violencia del hecho.

Centro de salud cerrado por Navidad

Los agraviados acudieron posteriormente a la comisaría de Layo para asentar la denuncia correspondiente. Sin embargo, hasta el cierre de esta información, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, aunque se confirmó que ya tomó conocimiento del caso para iniciar las investigaciones.

Asimismo, los heridos denunciaron que no recibieron atención médica en el Centro de Salud de Layo, debido a que el establecimiento se encontraba cerrado por las celebraciones navideñas, situación que generó mayor indignación entre los pobladores.

Ante este nuevo hecho delictivo, la población de Layo se mantiene en estado de alerta y expresa su preocupación por el incremento de la inseguridad en las comunidades campesinas de las provincias altas del Cusco.