HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Cusco: asaltantes irrumpen en comunidad campesina y dejan varios heridos

Delincuentes encapuchados ingresaron de madrugada a viviendas de la provincia de Canas, maniataron a sus ocupantes y huyeron con dinero y objetos de valor.

Afectados acudieron a comisaría a asentar la denuncia. Foto: Revista Qorilazo.
Afectados acudieron a comisaría a asentar la denuncia. Foto: Revista Qorilazo.

Un violento asalto a mano armada se registró la madrugada de este sábado 27 de diciembre en la comunidad campesina de Limbani Alto Huallatani, distrito de Layo, provincia de Canas, en la región Cusco (zona colindante con Puno). Al menos cuatro familias fueron víctimas de un ataque perpetrado por sujetos encapuchados que actuaron con extrema violencia.

Según el testimonio de uno de los agraviados, quien presentaba visibles golpes en el rostro, alrededor de las 1:30 a.m. cuatro individuos armados ingresaron a varias viviendas, forzando puertas y trasladándose casa por casa. Los asaltantes maniataron y golpearon a los ocupantes, dejando a dos personas con lesiones de consideración en diferentes partes del cuerpo.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cusco: huaico colapsa puente y deja aisladas a comunidades en la provincia de Calca

lr.pe

Durante el atraco, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de valor, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Según medios de la localidad, los afectados pertenecen a las familias Ccorahua, Chuctaya, Iquisi y Condori, cuyos integrantes quedaron profundamente afectados por la violencia del hecho.

Centro de salud cerrado por Navidad

Los agraviados acudieron posteriormente a la comisaría de Layo para asentar la denuncia correspondiente. Sin embargo, hasta el cierre de esta información, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, aunque se confirmó que ya tomó conocimiento del caso para iniciar las investigaciones.

Asimismo, los heridos denunciaron que no recibieron atención médica en el Centro de Salud de Layo, debido a que el establecimiento se encontraba cerrado por las celebraciones navideñas, situación que generó mayor indignación entre los pobladores.

Ante este nuevo hecho delictivo, la población de Layo se mantiene en estado de alerta y expresa su preocupación por el incremento de la inseguridad en las comunidades campesinas de las provincias altas del Cusco.

Notas relacionadas
Cusco: huaico colapsa puente y deja aisladas a comunidades en la provincia de Calca

Cusco: huaico colapsa puente y deja aisladas a comunidades en la provincia de Calca

LEER MÁS
Cusco: capturan a dos delincuentes y a un fabricante de armas vinculados al Comando Vermelho

Cusco: capturan a dos delincuentes y a un fabricante de armas vinculados al Comando Vermelho

LEER MÁS
Cusco: hallan sin vida a ciudadana canadiense desaparecida en ruta a complejo arqueológico del Valle Sagrado

Cusco: hallan sin vida a ciudadana canadiense desaparecida en ruta a complejo arqueológico del Valle Sagrado

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

Madres denuncian secuestro y presunta violación sexual de adolescentes que desaparecieron durante Navidad en Carabayllo

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025