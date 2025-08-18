Tragedia en los nevados de Perú: informalidad en el turismo de aventura pone en riesgo a montañistas

De los más de 2 millones de turistas que visitan Perú al año, el 78% realiza senderismo. | Beto Pinto

Áncash, todos los años, recibe a cientos de turistas que buscan aventurarse en los más de 20 picos de montaña que tiene el Parque Nacional Huascarán, declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1985, y, reconocido como la principal Reserva de Biosfera en el mundo desde 1977 por la UNESCO.

Este espacio protegido cuenta con 712 glaciares, 434 lagunas y más de mil especies de flora y fauna. Su temporada alta es de mayo a octubre porque predomina un clima seco y frío, ideal para aquellos turistas que buscan aventurarse en las majestuosas montañas de la Cordillera Blanca. Sin embargo, este viaje de ensueño podría convertirse en una pesadilla de nunca acabar si no toman las precauciones necesarias.

Beto Pinto Toledo, presidente de la Asociación de Guías de Montañistas del Perú (AGMP) cuenta con más de 30 años de experiencia escalando las más altas cumbres de los nevados. Ha apreciado la belleza de los picos, pero también la muerte al ser rescatista de alta montaña. Por ello, denunció públicamente el incremento de informalidad en las agencias turísticas de Huaraz, pero también a los 'influencers' que incentivan a las personas —sin experiencia— a realizar senderismo sin personal capacitado.

"El informalismo cada año toma más fuerza... venden expediciones y llevan guías informales que no respetan los procedimientos que se realizan en alta montaña... Hace poco se tuvo que rescatar, en helicóptero, a una persona en Alpamayo que estaba a punto de morir. No todos corren con la misma suerte, un turista danés murió en Jancapampa por un mal agudo de montaña", comentó.

La Cordillera Blanca es la cadena de montañas tropical más extensa del Perú y sobrepasan los 5.000 msnm. Foto: Cortesía/Beto Pinto.

Pinto Toledo, le contó a La República que esta problemática no solo sucede en Áncash, sino en Huánuco, Junín, Cerro de Pasco, Arequipa y Cusco, a lo largo de toda la cordillera del Perú. Envió un oficio a las Direcciones Regionales de Turismo de las provincias en mención, en el que solicita que se implemente medidas con respecto a las expediciones que realizan agencias de turismo sin certificación, ya que "no todos tienen conocimiento de primeros auxilios ni de preservación".

Informalidad sobrepasa al Mincetur

El experto en montañas sostiene que en el sector hace falta una ordenanza más "contundente" por parte del Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur), porque "tiene que poner las reglas más claras y nosotros hemos visualizado que en estas provincias, lamentablemente, los gobiernos regionales no están asignando un presupuesto adecuado a las Gercetures (Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo)".

Montañista ecuatoriano falleció tras caer a una grieta de al menos 20 metros de profundidad en el Nevado Huascarán. Foto: Andina.

De acuerdo con los datos de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), indicó que en el país se ha registrado más de 17 mil agencias de turismo informales. Para Pinto, esta crisis los expone a que sigan pasando más accidentes por una mala práctica y que, esto le podría generar miedo a otros turistas" que quieran realizar montañismo con personal profesional.

Muerte y olvido en la Cordillera Blanca

Alguna vez hemos escuchado historias de turistas desaparecidos en las montañas de la cordillera, muchos de ellos fueron rescatados con vida, pero no todos corrieron la misma suerte. Otros fueron sepultados por la nieve y el olvido. Estos casos no son leyendas urbanas, le sucedió al ciudadano estadounidense William Stampfl que fue reportado como desaparecido en junio de 2002 cuando escalaba el nevado Huascarán a 6757 m.s.n.m en Áncash. Su cuerpo fue hallado este año tras el cambio climático que produce la desglaciación en los nevados, ya que el turista fue sepultado por una avalancha.

Recientemente, en junio, se conoció el trágico suceso que vivieron tres estudiantes del Centro de Estudios de Alta Montaña en Huaraz, los jóvenes desaparecidos intentaron escalar el nevado Artesonraju, pero no lo lograron. Sus cuerpos fueron hallados 20 días después. Tragedias continúan en el Huascarán, hace un mes dos amigas japonesas se enfrentaron a inconvenientes climáticos para su descenso. Una de ellas murió por mal agudo de montaña, mientras que la sobreviviente logró ser rescatada con severos signos de hipotermia y deshidratación. El mismo final lo tuvo otro turista ecuatoriano, quien cayó a una grieta de más de 20 metros, su cuerpo fue rescatado sin vida.

Al menos cinco turistas fallecieron en las diferentes montañas de la Cordillera Blanca en Áncash. Foto: Composición LR/Andina

En la actualidad, ninguna institución pública tiene el registro oficial de cuántos turistas se pierden en las montañas ni cuántos pierden la vida en ellas. De acuerdo con Pinto Toledo, esto se debería a la falta de control por parte del Mincetur y Senarp, ya que, algunos espacios turísticos son dirigidos por las comunidades de la zona, quienes no han sido capacitados para la administración de un Parque Nacional.

Mal agudo de montaña, la principal causa de desaparición y muerte

El mal agudo de montaña (MAM) es la causa principal por el cual muchos turistas se pierden o mueren en la cordillera. Cuando las personas se encuentran a más de 3000 y 5000 m.s.n.m. se le denomina 'zona de la muerte'. A esta altura, el cuerpo humano empieza a tener síntomas complicados como la presión baja, falta de respiración, dolor de cabeza, contracción de músculos, entre otras afectaciones que produce la falta de oxígeno.

Las expediciones a nevados deben realizarse con guías profesionales y con una aclimatación de más de tres días. Foto: Cortesía/Beto Pinto

Según el presidente de AGMP, la agencia de turismo es responsable sobre la aclimatación de los viajeros cuando estos llegan a Huaraz. "Es importante que se aclimaten, que suban a algunos miradores de la ciudad, asciendan a una altura y luego bajen. Nosotros a eso le llamamos la regla del serrucho. Subes al pico y luego bajas para dormir en el llano".

Pinto critica la falta de capacidad que tienen las direcciones regionales con respecto al procedimiento administrativo a estas empresas de viaje. "No son sancionadas. En el Nevado Mateo hemos denunciado varios accidentes que son el pan de cada día... Utilizan (agencias de turismo) equipos de los años 80 y con eso siguen brindando servicios", sentenció.

Los accidentes son inciertos, pasan en el momento menos indicado, pero estos escenarios trágicos se pueden contrarrestar si es que las instituciones encargadas brindan la seguridad necesaria a los turistas. Mincetur y sus entidades adscritas no solo presentan déficit de fiscalización, sino de ordenanza y administración, sentenció Pinto.

En tanto, el área de prensa del Mincetur respondió a la denuncia de una creciente informalidad en las agencias de viajes, indicando que la institución "brinda asistencia técnica continua a las Dircetur y Gercetur", en materia de supervisión y fiscalización de acuerdo a las jurisdicciones correspondientes. Asimismo, detalló que la responsabilidad de las áreas naturales protegidas le corresponde al Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas por el Estado (Senarp), que trabaja en articulación con los Gobiernos Regionales y locales.

