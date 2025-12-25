El comunicado también alerta sobre el exceso de oferta en la actividad turística de escalada. | Difusión

El comunicado también alerta sobre el exceso de oferta en la actividad turística de escalada. | Difusión

Las actividades turísticas de alta montaña quedaron suspendidas en todos los nevados de la Cordillera Blanca, en la región Áncash, por disposición del Parque Nacional Huascarán. La medida rige tanto para operadores turísticos como para visitantes y se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión responde a los reportes del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), que alertan sobre un acelerado retroceso de los glaciares, así como la aparición de grietas, cavernas de hielo y lagunas en formación. A ello se suman condiciones climáticas cada vez más variables, factores que elevan considerablemente el riesgo para quienes realizan actividades en zonas de alta montaña.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Las actividades de escalada afecta la conservación en la Cordillera Blanca

La entidad también advirtió que la sobrecarga de actividades de escalada, tanto en nevados autorizados como en áreas restringidas, viene afectando la conservación y recuperación de los ecosistemas de altura, lo que refuerza la necesidad de esta restricción temporal.

En paralelo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) declaró al centro poblado de Casga, ubicado en el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, como zona crítica de alto riesgo ante posibles deslizamientos y derrumbes. En la localidad, donde viven 115 personas, se han identificado suelos inestables compuestos por fragmentos de roca, gravas y material arcilloso que retiene humedad, lo que debilita el terreno, especialmente durante la temporada de lluvias.

El informe técnico señala además que el poblado se asienta sobre un antiguo deslizamiento rotacional que se ha reactivado recientemente. En la parte alta de la ladera se han detectado grietas de hasta 40 metros de extensión, así como la presencia de filtraciones y brotes de agua subterránea asociados al riego agrícola, lo que incrementa el peligro para los habitantes de la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.