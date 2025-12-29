HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa aclara que el túnel de Coischo no colapsó tras sismo

La Municipalidad Provincial del Santa rechazó la desinformación y exhortó a la ciudadanía a confiar en canales oficiales. Además, se iniciarán inspecciones de infraestructura por parte de Defensa Civil.

La Municipalidad Provincial de Santa aclaró mediante un comunicado que el túnel de Coishco no colapsó tras sismo.
La Municipalidad Provincial de Santa aclaró mediante un comunicado que el túnel de Coishco no colapsó tras sismo. | Difusión | Composición LR

El alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) desmintió versiones difundidas en algunos medios y redes sociales sobre un supuesto colapso del túnel de Coishco tras el reciente sismo de 5,1 ocurrido en Chimbote, y precisó que la infraestructura nunca estuvo interrumpida y que el tránsito vehicular se desarrolla con total normalidad.

A través de un pronunciamiento, la comuna provincial rechazó la desinformación y exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente por canales oficiales. En paralelo, la Plataforma Provincial de Defensa Civil dispuso el inicio de inspecciones en entidades públicas y privadas para evaluar el estado de la infraestructura y determinar posibles riesgos.

PUEDES VER: Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote, en Áncash, tras temblor de 6 grados que dejó 53 heridos

lr.pe

Municipalidad Provincial de Santa recuerda que alerta sísmica es competencia de Indeci

La MPS también recordó que la instalación, fiscalización y operatividad del Sistema de Alerta Sísmica ubicado en el parque del P. J. El Progreso es competencia exclusiva del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), por lo que invocó a dicha entidad a verificar su correcto funcionamiento en beneficio de la población.

Comunicado de Municipalidad Provincial del Santa. Foto: Facebook

Comunicado de Municipalidad Provincial del Santa. Foto: Facebook

Finalmente, las autoridades municipales pidieron a las familias mantener la calma ante las réplicas, sin dejar de estar alertas, por lo que recomendaron contar con su mochila de emergencia y acatar las indicaciones de Defensa Civil.

PUEDES VER: Sismo de magnitud 6,0 en Chimbote dejó 53 heridos en La Libertad y Áncash, y provocó daños en hospitales, según COER

lr.pe

Los dos últimos sismos ocurridos en Chimbote

En los últimos días, Chimbote (Áncash) ha sido sacudida por una intensa actividad sísmica, encabezada por un sismo de magnitud 6,0 registrado la noche del 27 de diciembre. El movimiento telúrico tuvo su epicentro mar adentro, frente a la costa de la provincia del Santa, y fue sentido con fuerza no solo en Chimbote, sino también en otras ciudades de la costa norte e incluso en Lima.

El temblor dejó decenas de personas heridas, además de daños en viviendas, centros educativos y establecimientos de salud, lo que motivó la movilización de las autoridades locales y regionales para evaluar la infraestructura afectada. Pese a la magnitud del evento, no se emitió alerta de tsunami.

Un día después, el 28 de diciembre, se registró un nuevo sismo de magnitud 5,1, considerado una réplica del movimiento principal. Este segundo temblor también tuvo su epicentro frente a la costa de Chimbote y fue percibido por la población, aunque con menor intensidad. A diferencia del sismo de 6,0, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas.

