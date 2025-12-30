HOYSuscripcion LR Focus

Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Colectivero es asesinado a balazos en el Rímac dentro de su vehículo: investigan posible caso de extorsión

Tras los disparos, vecinos y transeúntes alertaron a las autoridades sobre el ataque en el distrito del Rímac. Familiares del fallecido reconocieron el cuerpo.

Asesinan a chofer dentro de su vehículo en el Rímac. Foto: difusión
Asesinan a chofer dentro de su vehículo en el Rímac. Foto: difusión | difusión

Un colectivero que circulaba por el distrito del Rímac fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo en la avenida Pizarro. De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió durante la mañana de este martes 30 de diciembre, cuando la víctima se desplazaba a bordo de un automóvil de color blanco. El hombre recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que le habría provocado la muerte de manera instantánea. Vecinos y transeúntes alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos, quienes aseguran que habrían sido cinco.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acordonaron la escena del crimen para facilitar las diligencias correspondientes. Asimismo, algunos familiares del fallecido se hicieron presentes en la zona y lograron identificar a la víctima, en medio de escenas de profundo dolor.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen. No se descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible ajuste de cuentas o un acto delictivo vinculado a la inseguridad que afecta al transporte informal. La Policía informó que ya se han iniciado las investigaciones para dar con los responsables y que se revisarán las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la avenida Pizarro.

Según vecinos, la víctima era conocida en el barrio y transitaba recurrentemente la zona para transportar pasajeros y hacer algunos encargos.

