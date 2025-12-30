Cercado de Lima: joven extranjero de 24 años es asesinado con 16 disparos en plena vía pública

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes 30 de diciembre, en las inmediaciones de la plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió en la cuadra 8 del jirón Angaraes y ha generado conmoción entre los residentes de la zona.

La víctima fue identificada como Maycker José Yepes Escalona (24), de nacionalidad venezolana, quien se encontraba a bordo de su motocicleta y llevaba una mochila de repartidor de delivery al momento del ataque.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER Hombre es asesinado durante balacera por resistirse al robo de su camioneta en Cercado de Lima

Víctima quedó gravemente herida en plena vía pública

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú, el joven habría estado conversando con un grupo de mujeres cuando, de manera sorpresiva, dos sujetos desconocidos llegaron al lugar y abrieron fuego, realizando al menos 16 disparos contra él.

Tras el ataque, Yepes Escalona quedó gravemente herido y agonizando sobre la vía pública. Testigos alertaron a las autoridades, por lo que efectivos policiales llegaron rápidamente a la zona para auxiliarlo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Arzobispo Loayza; sin embargo, llegó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.

Policía investiga un posible ajuste de cuentas

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes y no descarta que el crimen esté vinculado a un posible ajuste de cuentas, aunque señalaron que esta hipótesis aún se encuentra en proceso de verificación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

