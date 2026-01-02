Motociclista es asesinado por su acompañante en Independencia: atacante huyó en el vehículo de la víctima

La víctima fue atacada con un disparo mientras se encontraba distraída. | Foto: composición LR/ Latina

La víctima fue atacada con un disparo mientras se encontraba distraída. | Foto: composición LR/ Latina

Un reciente atentado se dio durante el Año Nuevo en un asentamiento humano en el distrito de Independencia. Un motociclista fue atacado por su propio acompañante de un disparo mortal que acabó con su vida.

Vecinos advirtieron que escucharon un solo balazo y vieron que el sujeto quedó abandonado en la pista por sus atacantes, quienes huyeron en el vehículo de la víctima.

Motociclista fue asesinado en Independencia

El ataque ocurrió en una zona poco transitada del distrito. Cámaras de seguridad en el cruce del pasaje Cesar Vallejo con prolongación Las Gladiolas mostró que la víctima y el victimario se desplazaban juntos con otro sujeto en la motocicleta cuando, de un momento a otro, los tres hombres se bajaron del vehículo.

Uno de ellos se dirigió a una casa celeste para realizar unas pintas en la pared, mientras que el asesino de la víctima caminó hacia un vehículo rojo para no levantar sospechas. Luego, al notar que el chófer estaba distraído, extrajo un arma de fuego de su capucha, le apuntó con una pistola y disparó en su cabeza.

Tras el impacto, el motociclista cayó al pavimento, perdiendo la vida de forma instantánea. El atacante, junto a su cómplice, levantaron el vehículo, tomaron el control del manubrio y emprendieron la huida con rumbo desconocido, dejando el cuerpo de la víctima tendido en la vía pública.

La Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística realizarán las investigaciones del caso y revisarán las cámaras de seguridad, pero no descartan un posible ajuste de cuentas.