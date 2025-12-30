HOYSuscripcion LR Focus

Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     
Carretera Oxapampa–Pozuzo permanece bloqueada por huaicos tras días de intensas lluvias en Pasco

Los huaicos representan un alto riesgo para la seguridad vial, generando grandes pérdidas económicas para el comercio y el transporte en la región.

La carretera que conecta los distritos de Huancabamba y Pozuzo, en la provincia de Oxapampa (región Pasco), permanece bloqueada desde el fin de semana debido a varios huaicos provocados por las intensas lluvias. Los tramos más afectados se ubican cerca del río y, hasta el momento, no existe una ruta alterna, lo que impide el tránsito de vehículos de carga y de transporte de pasajeros.

Los deslizamientos de lodo y piedras representan un alto riesgo para la seguridad vial y han obligado a la interrupción de esta importante vía, utilizada para el traslado de productos agrícolas, mercancías y ganado que abastecen a la capital. Esta paralización viene generando grandes perjuicios económicos para comerciantes, transportistas y usuarios de la zona.

PUEDES VER: Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

Huaicos interrumpen vía Huancabamba–Pozuzo y obligan a suspender trabajos de limpieza

Los usuarios reportaron deslizamientos de lodo y piedras a lo largo de más de 150 metros lineales de la vía, lo que ocasionó la interrupción total del tránsito vehicular. Ante esta situación, la Municipalidad Distrital de Pozuzo, con el apoyo de maquinaria de una empresa privada, inició los trabajos de limpieza y remoción de escombros.

No obstante, la aparición de nuevos deslizamientos obligó a suspender temporalmente las labores, debido al alto riesgo para el personal y los conductores. Pese a ello, la comuna informó posteriormente que la vía hacia el distrito ya se encuentra habilitada.

Sin embargo, las autoridades exhortaron a los conductores y viajeros a transitar con extrema precaución, ya que durante la temporada de invierno, las lluvias en la selva persisten el riesgo de nuevos deslizamientos y caída de rocas en algunos tramos. En ese sentido, recomendaron evitar conducir de noche, respetar las señales de tránsito, mantener una velocidad moderada y atender las indicaciones de las autoridades, mientras continúan con la evaluación de los daños para coordinar una pronta rehabilitación de la vía.

PUEDES VER: Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

lr.pe

Senamhi advierte lluvias intensas en la selva

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las precipitaciones continuarán en varias regiones del país. Desde el miércoles 31 de diciembre hasta el jueves 1 de enero, se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Las regiones con mayor probabilidad de afectación son Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante el incremento del riesgo de deslizamientos, inundaciones y caída de árboles.

