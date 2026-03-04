El sacerdote Marco Antonio Agüero Vidal fue detenido en San Borja por presuntos tocamientos indebidos durante confesiones, tras protestas de feligreses en su parroquia. | composición LR

El sacerdote Marco Antonio Agüero Vidal fue detenido la tarde del martes en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en el distrito de San Borja, tras ser acusado de presuntos tocamientos indebidos durante confesiones. La intervención se produjo luego de una protesta de feligreses en los exteriores del templo, donde incluso se registraron enfrentamientos.

Según relató la madre de una de las agraviadas a radio Exitosa, los hechos habrían ocurrido en más de dos oportunidades. “Me dijo que el padre la hace sentir incómoda”, sostuvo, y añadió que por esa razón la menor estaba evitando ir. La mujer dijo que su hija decidió contar lo ocurrido al conocer que otras jóvenes estaban pasando por situaciones similares.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el cura no utilizaba el confesionario tradicional, sino que colocaba dos sillas en la parte posterior del templo, con escasa separación, lo que habría facilitado los supuestos abusos sexuales. Algunas personas ya habrían presentado denuncias formales y pasado exámenes médicos, mientras que otras evitaron declarar públicamente por temor.

Intervención policial

Personal de serenazgo y agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para controlar el ambiente. Agüero Vidal fue trasladado a la comisaría en calidad de intervenido. Imágenes difundidas en redes lo muestran saliendo del templo escoltado por efectivos.

Testigos indicaron que un grupo de jóvenes de la pastoral había enviado cartas al Arzobispado de Lima, encabezado por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, sin recibir respuesta. “Íbamos a conversar pacíficamente sobre lo ocurrido, pero la situación se descontroló”, señaló uno de los presentes.

Antecedentes

Agüero Vidal fue nombrado administrador temporal del centro en agosto de 2025, como parte de una serie de cambios en distintas iglesias de la capital. En 2023 ejerció como párroco en la congregación San Ricardo, en La Victoria, donde enfrentó oposición tras disponer el retiro de un grupo de religiosas que trabajaba allí desde hace más de dos décadas.

Feligreses señalan que el sacerdote habría sido trasladado previamente desde otra jurisdicción eclesiástica, aunque no se ha precisado si esos cambios respondieron a hechos similares.

Organización se pronuncia

El presidente de la Red de Sobrevivientes Perú, José Enrique Escardó Steck, confirmó a La República que la organización ya activó sus canales de ayuda tras conocer el caso por los medios. “Hemos hecho un aviso en nuestras redes por si las víctimas quieren nuestro apoyo. Es algo muy personal de ellos”, señaló.

Escardó agregó que, según lo difundido públicamente, el cura ya habría tenido cuestionamientos previos, lo cual habría propiciado que la Iglesia Católica lo cambie de locación. “Espero que esta vez haya una denuncia policial y se investigue sin presiones”, sostuvo.

Consultado sobre por qué continúan registrándose este tipo de casos en espacios religiosos, el activista advirtió que la violencia sexual suele darse en lugares de confianza y ciertas dinámicas. “La gran mayoría es en entornos familiares o de confianza: padres, padrastros, tíos, primos, cuidadores, sacerdotes o pastores. Tienen una relación de poder”, explicó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) para que los menores identifiquen los peligros y sepan cómo actuar. “Si las quejas fueron rápidas y están en manos de la Policía es justamente porque ahora saben cuáles son los límites y qué constituye una agresión y ante quién reportarla, venga de donde venga”, afirmó.

Escardó remarcó además que los abusos de este tipo conllevan un impacto adicional. “Golpea mucho más a la persona porque la hace perder confianza incluso en su relación con lo divino, algo que debería darle sentido a su vida. Las consecuencias ya no son solo psicológicas y físicas, si no espirituales”, puntualizó.

Llamado a las autoridades

El caso ocurre en un contexto en el que la Iglesia católica en América Latina enfrenta mayor escrutinio por estas instancias. Recientemente, el Papa León XIV recordó a los obispos de la región que escuchar a las víctimas “no es opcional”, y subrayó la responsabilidad de promover una cultura de prevención y cuidado.

Mientras avanzan las investigaciones fiscales y policiales, los fieles permanecen divididos a la espera de un pronunciamiento oficial de las autoridades eclesiásticas y judiciales. Este medio se contactó con la parroquia y el arzobispado. Sin embargo, al cierre de este informe, no ha recibido respuestas.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

