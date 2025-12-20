Abogado de minera lanza insulto racista contra alcalde de Pasco: Ministerio de Cultura presentó denuncia

Un nuevo episodio de racismo en el Perú, que involucra a un represente legal de la minera Empresa Administradora Cerro S.A.C. contra el alcalde provincial de Pasco. El hecho fue grabado un celular y difundido en redes sociales, generando el repudio de la sociedad pasqueña, mientras que el Ministerio de Cultura señala que denunció el caso.

El hecho ocurrió en las primeras horas del miércoles 17 de diciembre, durante un intento de desalojo por parte de la minera a un predio que reclama la municipalidad, lo que generó altercados. El alcalde de Pasco, Julio Rupay Malpatida, acudió a la zona en defensa de los intereses ediles. Minutos antes de las 6 a.m. se habría registrado el agravio racista, tras un intercambio de palabras entre la autoridad y el representante legal de Cerro S.A.C.

En el video, se observa que el alcalde reclama al abogado por los daños ambientales que estaría generando la actividad minera de Cerro S.A.C. y le advierte con denunciarlos. La respuesta del abogado, quien fue identificado como Luis Alberto Montoya Del Carpio, fue con insultos y la agresión racista. “Ya estás denunciado (…) hijo de p…, serrano de m…”.

Ministerio de Cultura interpuso denuncia ante la Fiscalía

La primera entidad en pronunciarse fue el cuerpo de regidores de la Municipalidad Provincial de Pasco. "Exigimos al directorio de la empresa minera Administradora Cerro S.A.C. que este abogado sea retirado de la empresa y de nuestra ciudad de Cerro de Pasco. Asimismo, exigimos cumpla con su responsabilidad social, sobre todo con resarcir los daños causados que afectaron la salud, la infraestructura y el medio ambiente de nuestra ciudad", se lee en su comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Cultura comunicó la noche del jueves que ya tomó cartas en el asunto a través de su Procuraduría Pública, mediante una denuncia ante el Ministerio Público. “En aplicación del artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación con pena privativa de libertad de hasta tres años, el Ministerio de Cultura solicitó a la Fiscalía de la Nación el inicio inmediato de las investigaciones y, de ser el caso, la sanción correspondiente conforme a ley”, señala parte del comunicado.

En su comunicado, el ministerio también analiza el insulto, que fue un nuevo caso de "serraneo". La institución señala que dicha actitud discriminatoria asocia el origen andino con lo inferior. "Refuerza ideas de superioridad de unas personas sobre otras y constituye una agresión directa contra la identidad personal y cultural".

Al rechazo contra los agravios se sumaron el Colegio de Abogado de Pasco y la Asociación de Municipalidades del Perú. Además, el ciudadano pasqueño Humphrey Zavalla Nación también presentó una denuncia de parte contra Luis Alberto Montoya Del Carpio y Cerro S.A.C. por los delitos de injuria agravada contra autoridad, difamación agravada y discriminación.

Minera informa que abogado fue separado

La Empresa Administradora Cerro S.A.C. es parte del Grupo Volcan y se ha pronunciado mediante un comunicado. La minera señala que el abogado brindaba servicios profesionales externos y que fue separado tras el incidente. "La empresa ha dispuesto su separación inmediata de toda actividad vinculada a la empresa, así como el inicio de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las acciones correspondientes”.