HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Abogado de minera lanza insulto racista contra alcalde de Pasco: Ministerio de Cultura presentó denuncia

El agravio ocurrió en medio de una disputa por un terreno entre Cerro S.A.C. y la Municipalidad de Pasco. La empresa informó que el abogado, quien actuaba en su representación legal, fue separado tras el incidente.

Abogado fue grabado lanzando agravio racista contra autoridad. Foto: composición LR.
Abogado fue grabado lanzando agravio racista contra autoridad. Foto: composición LR.

Un nuevo episodio de racismo en el Perú, que involucra a un represente legal de la minera Empresa Administradora Cerro S.A.C. contra el alcalde provincial de Pasco. El hecho fue grabado un celular y difundido en redes sociales, generando el repudio de la sociedad pasqueña, mientras que el Ministerio de Cultura señala que denunció el caso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El hecho ocurrió en las primeras horas del miércoles 17 de diciembre, durante un intento de desalojo por parte de la minera a un predio que reclama la municipalidad, lo que generó altercados. El alcalde de Pasco, Julio Rupay Malpatida, acudió a la zona en defensa de los intereses ediles. Minutos antes de las 6 a.m. se habría registrado el agravio racista, tras un intercambio de palabras entre la autoridad y el representante legal de Cerro S.A.C.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

lr.pe

En el video, se observa que el alcalde reclama al abogado por los daños ambientales que estaría generando la actividad minera de Cerro S.A.C. y le advierte con denunciarlos. La respuesta del abogado, quien fue identificado como Luis Alberto Montoya Del Carpio, fue con insultos y la agresión racista. “Ya estás denunciado (…) hijo de p…, serrano de m…”.

Ministerio de Cultura interpuso denuncia ante la Fiscalía

La primera entidad en pronunciarse fue el cuerpo de regidores de la Municipalidad Provincial de Pasco. "Exigimos al directorio de la empresa minera Administradora Cerro S.A.C. que este abogado sea retirado de la empresa y de nuestra ciudad de Cerro de Pasco. Asimismo, exigimos cumpla con su responsabilidad social, sobre todo con resarcir los daños causados que afectaron la salud, la infraestructura y el medio ambiente de nuestra ciudad", se lee en su comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Cultura comunicó la noche del jueves que ya tomó cartas en el asunto a través de su Procuraduría Pública, mediante una denuncia ante el Ministerio Público. “En aplicación del artículo 323 del Código Penal, que sanciona la discriminación con pena privativa de libertad de hasta tres años, el Ministerio de Cultura solicitó a la Fiscalía de la Nación el inicio inmediato de las investigaciones y, de ser el caso, la sanción correspondiente conforme a ley”, señala parte del comunicado.

En su comunicado, el ministerio también analiza el insulto, que fue un nuevo caso de "serraneo". La institución señala que dicha actitud discriminatoria asocia el origen andino con lo inferior. "Refuerza ideas de superioridad de unas personas sobre otras y constituye una agresión directa contra la identidad personal y cultural".

Al rechazo contra los agravios se sumaron el Colegio de Abogado de Pasco y la Asociación de Municipalidades del Perú. Además, el ciudadano pasqueño Humphrey Zavalla Nación también presentó una denuncia de parte contra Luis Alberto Montoya Del Carpio y Cerro S.A.C. por los delitos de injuria agravada contra autoridad, difamación agravada y discriminación.

Minera informa que abogado fue separado

La Empresa Administradora Cerro S.A.C. es parte del Grupo Volcan y se ha pronunciado mediante un comunicado. La minera señala que el abogado brindaba servicios profesionales externos y que fue separado tras el incidente. "La empresa ha dispuesto su separación inmediata de toda actividad vinculada a la empresa, así como el inicio de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las acciones correspondientes”.

Minera informó que abogado era un trabajador externo.

Minera informó que abogado era un trabajador externo.

Notas relacionadas
Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

Accidente en la Carretera Central deja dos fallecidos y múltiples heridos tras choque de bus y camión

LEER MÁS
Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

LEER MÁS
Quién ordenó asesinar a José López, el arquitecto de Techo Propio

Quién ordenó asesinar a José López, el arquitecto de Techo Propio

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí rechaza término de ‘leyes pro crimen’ que incrementaron la inseguridad: “No centremos el problema en ellas”

José Jerí rechaza término de ‘leyes pro crimen’ que incrementaron la inseguridad: “No centremos el problema en ellas”

LEER MÁS
Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

LEER MÁS
Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

LEER MÁS
Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

LEER MÁS
Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025