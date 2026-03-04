Ringo Starr vuelve al country con ‘Long Long Road’

Long Long Road, un disco de diez canciones, es la nueva producción que Ringo Starr lanzará el 24 de abril. Se trata de la segunda colaboración con T-Bone Burnett, con quien trabajó en el álbum Look Up. El ex-Beatle presentó un adelanto: It’s Been Too Long, con las voces de Molly Tuttle y Sarah Jarosz.

“Tengo la suerte de tener a T- Bone en mi vida ahora mismo y de que trabaje conmigo en estos discos”, declara Ringo Starr en un comunicado del sello Universal Music (UMe). “Después de hacer el último disco, que me encanta escuchar, este surgió de forma natural. Me gusta decir que a veces tomo las decisiones correctas, como cuando puedes ir a la izquierda o a la derecha en cualquier momento, y una de las decisiones correctas fue asociarme con T-Bone para Look Up, y ahora para este, que he titulado Long Long Road, porque he recorrido un largo, largo camino”.

El disco cuenta con las colaboraciones de Billy Strings, Sheryl Crow y St. Vincent. Además, el mítico baterista de la banda de Liverpool recurre a la influencia de Carl Perkins. “Grabé dos canciones de él con The Beatles, y tanto T- Bone como yo queríamos incluir una en este disco. Y él encontró esta preciosa canción que yo nunca había escuchado antes, I Don’t See Me In Your Eyes Anymore”.

“Siempre lo consideré un artista tejano”

El álbum country Look Up fue lanzado en 2025 y logró ser número uno en las listas de ventas. “Siempre me ha encantado cómo toca y canta Ringo”, sostiene T-Bone. “Y entonces, una noche, estábamos juntos en una lectura de poesía y me dijo: “¿Por qué no me escribes una canción?”. Así que le escribí una canción al estilo de Gene Autry, porque siempre había considerado a Ringo como un artista tejano, ya que su forma de tocar me recordaba a la música de Texas”.

Long Long Road, ha sido coescrito y producido por T-Bone. “Es un artista discográfico del más alto nivel y quería rodearlo de estos jóvenes maestros, aportando parte de la extraordinaria energía juvenil que se respira en Nashville para ambos discos”.

En cuanto al cine, para abril de 2028, el cineasta Sam Mendes estrenaría cuatro películas de The Beatles. Cada guion ha sido hecho desde la perspectiva de cada miembro de la banda. Según The New York Times, Starr se reunió con el director y revisó el texto línea por línea. “Tenía un escritor muy bueno, con gran reputación, y lo escribió genial, pero no tenía nada que ver con Maureen (Starkey Tigrett) ni conmigo”, contó Starr. “Nosotros no éramos así. Yo decía: ‘Jamás haríamos eso’”.

El proyecto se titula: ‘The Beatles: Un evento cinematográfico de cuatro películas’. Paul Mescal interpretará a Paul McCartney, Joseph Quinn a George Harrison, Harris Dickinson interpretará a John Lennon y Barry Keoghan será Starr.