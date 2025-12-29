Familia reporta desaparición de menor de 15 años en Pueblo Nuevo tras sismo en Chincha

La familia de Valentina Mora, una adolescente de 15 años, denunció su desaparición desde la mañana del último domingo 28 de diciembre en el distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha (Ica). Según el parte policial, la menor fue vista por última vez en su vivienda vestida con pantalón jean azul y polo blanco.

La denuncia fue presentada por su madre en la comisaría del sector alrededor de la 1:00 de la tarde del mismo domingo, luego de no lograr ubicarla por varias horas. Desde entonces, la familia y la Policía Nacional mantienen activa la búsqueda para dar con su paradero.

Menor de 15 años desaparece en Pueblo Nuevo

De acuerdo con el testimonio de Luis Chumbiauca, tío de la menor, la desaparición fue advertida poco después del sismo de magnitud 4,8 registrado a las 8:09 de la mañana en Cañete, el cual también se sintió en Chincha. “La mamá salió a la calle por el movimiento sísmico y, al ver que su hija no salía, fue a su cuarto. Al no encontrarla, comenzó a buscarla”, relató.

El familiar señaló que no se puede precisar con exactitud cuándo fue la última vez que Valentina fue vista por sus padres, aunque presume que habría sido la noche del sábado. “Sería la primera vez que se ausenta por varios días”, indicó.

Familia de Valentina Mora busca desesperadamente a su hija. Foto: PNP.

La familia no descarta que la adolescente se haya ido con su enamorado, aunque aclaró que se trata solo de una presunción. La Policía acudió al domicilio del joven, pero sus padres informaron que él tampoco se encuentra en casa desde hace dos días. Además, se verificaron reportes ciudadanos sobre un supuesto avistamiento en la zona de San Agustín, los cuales resultaron ser falsos.

Familia denuncia intentos de estafa durante la búsqueda de menor

Luis advirtió también sobre intentos de estafa durante la búsqueda. “Colombianos le pidieron plata a mi primo (…) para ubicar a Valentina, lo cual mi primo rechazó”, contó. Asimismo, precisó que la adolescente no se llevó pertenencias ni su teléfono celular, que permanece en la vivienda.

Cualquier información sobre el paradero de la menor puede ser comunicada a la comisaría más cercana o a sus familiares, cuyos contactos figuran en el reporte policial. Para brindar datos, también está habilitado el número +51 946 480 606, correspondiente a Pedro Mora, padre de la adolescente. “Que se comunique con su papá (…) que regrese”, expresó el tío de la menor.