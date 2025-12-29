HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Familia reporta desaparición de menor de 15 años en Pueblo Nuevo tras sismo en Chincha

La familia de Valentina Mora denunció su desaparición en Pueblo Nuevo, Chincha, el pasado domingo 28 de diciembre. La menor fue vista por última vez en su hogar.

Adolescente de 15 años desaparece en Pueblo Nuevo, Chincha
Adolescente de 15 años desaparece en Pueblo Nuevo, Chincha | Difusión

La familia de Valentina Mora, una adolescente de 15 años, denunció su desaparición desde la mañana del último domingo 28 de diciembre en el distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha (Ica). Según el parte policial, la menor fue vista por última vez en su vivienda vestida con pantalón jean azul y polo blanco.

La denuncia fue presentada por su madre en la comisaría del sector alrededor de la 1:00 de la tarde del mismo domingo, luego de no lograr ubicarla por varias horas. Desde entonces, la familia y la Policía Nacional mantienen activa la búsqueda para dar con su paradero.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Madre y sus hijos son atropellados en Ventanilla: uno de los menores quedó grave y será operado en hospital de Puente Piedra

lr.pe

Menor de 15 años desaparece en Pueblo Nuevo

De acuerdo con el testimonio de Luis Chumbiauca, tío de la menor, la desaparición fue advertida poco después del sismo de magnitud 4,8 registrado a las 8:09 de la mañana en Cañete, el cual también se sintió en Chincha. “La mamá salió a la calle por el movimiento sísmico y, al ver que su hija no salía, fue a su cuarto. Al no encontrarla, comenzó a buscarla”, relató.

El familiar señaló que no se puede precisar con exactitud cuándo fue la última vez que Valentina fue vista por sus padres, aunque presume que habría sido la noche del sábado. “Sería la primera vez que se ausenta por varios días”, indicó.

Familia de Valentina Mora busca desesperadamente a su hija. Foto: PNP.

Familia de Valentina Mora busca desesperadamente a su hija. Foto: PNP.

La familia no descarta que la adolescente se haya ido con su enamorado, aunque aclaró que se trata solo de una presunción. La Policía acudió al domicilio del joven, pero sus padres informaron que él tampoco se encuentra en casa desde hace dos días. Además, se verificaron reportes ciudadanos sobre un supuesto avistamiento en la zona de San Agustín, los cuales resultaron ser falsos.

PUEDES VER: Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

lr.pe

Familia denuncia intentos de estafa durante la búsqueda de menor

Luis advirtió también sobre intentos de estafa durante la búsqueda. “Colombianos le pidieron plata a mi primo (…) para ubicar a Valentina, lo cual mi primo rechazó”, contó. Asimismo, precisó que la adolescente no se llevó pertenencias ni su teléfono celular, que permanece en la vivienda.

Cualquier información sobre el paradero de la menor puede ser comunicada a la comisaría más cercana o a sus familiares, cuyos contactos figuran en el reporte policial. Para brindar datos, también está habilitado el número +51 946 480 606, correspondiente a Pedro Mora, padre de la adolescente. “Que se comunique con su papá (…) que regrese”, expresó el tío de la menor.

Notas relacionadas
Comunidad venezolana retira estatua de Hugo Chávez en Perú y coloca busto de Simón Bolivar en Chincha

Comunidad venezolana retira estatua de Hugo Chávez en Perú y coloca busto de Simón Bolivar en Chincha

LEER MÁS
Presunto extorsionador de 17 años se lesiona la mano tras detonar explosivo en negocio de Ica

Presunto extorsionador de 17 años se lesiona la mano tras detonar explosivo en negocio de Ica

LEER MÁS
El desierto de América Latina que se terminó convirtiendo en proveedora principal de alimentos de EE.UU., China y Europa

El desierto de América Latina que se terminó convirtiendo en proveedora principal de alimentos de EE.UU., China y Europa

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

LEER MÁS
El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

LEER MÁS
Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

LEER MÁS
Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025