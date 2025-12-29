HOYSuscripcion LR Focus

Madre y sus hijos son atropellados en Ventanilla: uno de los menores quedó grave y será operado en hospital de Puente Piedra

El conductor del vehículo, Javier Melchor Espinar, fue detenido por la Policía Nacional. Eugenia Illán y su hija fueron dadas de alta, pero la madre enfrenta fuertes dolores tras el impacto.

Foto: composición LR/Latina

Eugenia Illán y sus dos menores hijos fueron atropellados en el distrito de Ventanilla cuando se dirigían al lugar de su emprendimiento. La mujer, quien es padre y madre para sus pequeños, había sacado un préstamo para comprar mercadería que vendería en Año Nuevo. Ahora, se encuentra en cama, inmovilizada y con la pierna vendada junto a su hija de siete años, quien también continúa el proceso de recuperación en casa.

“Me encuentro mal de salud. Este momento es un poco difícil. Estaba saliendo para vender, yendo a trabajar, y el señor ha venido y me ha atropellado. Iba a tomar moto, pero como no tenía sencillo crucé para tomar otra moto. En ese momento ha venido el señor, que dice que no me ha visto”, expresó desde su vivienda para Latina.

Su hijo mayor, de nueve años, quien fue el primero al que impactó el vehículo conducido por Javier Melchor Espinar se encuentra grave en el Hospital de Puente Piedra, donde espera ser operado debido a los múltiples golpes que recibió.

“Ahorita mi hijo se encuentra mal de salud. Va a entrar a cirugía, está hospitalizado, y todos hemos tenido golpes en la cabeza, pero él está más afectado”, agregó.

Madre atropellada fue dada de alta y chofer detenido

Luego del atropello, Illán señaló que el conductor Melchor Espinar fue detenido por agentes de la Policía Nacional (PNP). Asimismo, reveló que la familia del chofer los trasladó al hospital e, inicialmente, se hizo cargo de los cuidados médicos.

En su vivienda, la madre, además de sufrir aún dolor en su pierna afectada, expresó sentir malestar general tras regresar a su vivienda.

“El doctor sacó ecografía. Me dijo 'tienes golpes en las piernas'. Yo le digo que me duele demasiado, no puedo estirarla y cuando he llegado a mi casa empezó a dolerme mi mano, mi brazo y mi cabeza me empezó a doler”, sostuvo.

Número de apoyo a Eugenia Illán

Eugenia Illán requiere de apoyo económico para solventar los gastos de su familia, debido a que no podrá salir a laborar por su estado de salud. El número para brindar ayuda económica es el 946219936.

