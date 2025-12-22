HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Presunto extorsionador de 17 años se lesiona la mano tras detonar explosivo en negocio de Ica

El joven, vinculado a la banda criminal Los Explosiveros de Independencia, enfrenta cargos por delitos de extorsión. Este es el décimo caso de menores implicados en hechos similares este año en la jurisdicción.

Un menor de 17 años resultó herido tras la explosión de un cartucho de dinamita en Pisco, Ica, mientras presuntamente intentaba colocarlo en un negocio.
Un menor de 17 años resultó herido tras la explosión de un cartucho de dinamita en Pisco, Ica, mientras presuntamente intentaba colocarlo en un negocio. | Difusión.

Un menor de 17 años fue intervenido por la Policía Nacional luego de que un cartucho de dinamita explotara en su mano cuando presuntamente intentaba colocarlo en un negocio, el último viernes, en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, región Ica.

El general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, informó que el adolescente se encuentra hospitalizado debido a la gravedad de sus lesiones y permanece bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones.

Hipótesis PNP: conexión con banda criminal

Según información preliminar de la Policía, el menor pertenecería a la banda criminal Los Explosiveros de Independencia y habría participado en otros ataques vinculados a casos de extorsión, mediante la colocación de explosivos en viviendas y establecimientos comerciales del distrito.

La autoridad policial indicó, además, que esta es la décima intervención a un menor de edad en lo que va del año por este mismo delito en la jurisdicción. En ese sentido, hizo un llamado a los padres de familia a supervisar las actividades de sus hijos y el uso de su tiempo libre.

Menor de Ica será investigado por delitos

El adolescente será investigado por los presuntos delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, así como por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.

Al tratarse de un adolescente de 17 años, el caso será evaluado bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que establece sanciones diferenciadas a las del sistema penal de adultos.

De ser hallado responsable, el menor no será enviado a un penal común, pero sí podría recibir una medida de internamiento en un centro juvenil, considerando la gravedad de los delitos investigados.

