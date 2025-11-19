HOYSuscripcion LR Focus

Hermano de César Acuña está no habido tras operativo por el caso Qali Warma
Sociedad

Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia del Reniec: conoce cómo realizar el trámite

El costo del trámite es de S/30 hasta finales de 2025. Los usuarios deben seguir varios pasos, incluyendo el pago, la verificación de identidad y el seguimiento del estado del trámite en línea.

Luego de varias semanas de largas colas en las agencias del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para tramitar el DNI azul, la entidad anunció que las personas que requieran renovar su documento vencido o lo tengan dentro de los 60 días previos a su fecha de vencimiento, ya pueden hacerlo a través de la plataforma web desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

A fines de agosto, la entidad dejó de emitir el DNI azul y el cambio hacia el nuevo DNI electrónico 3.0 requería ir a uno de sus establecimientos. Sin embargo, ahora la institución ha puesto a disposición de los peruanos la posibilidad de realizar el cambio a través de su plataforma www.reniec.gob.pe.

Peruanos que cuentan con el DNI azul vencido o por vencer ya pueden renovarlo por el DNI electrónico 3.0. Foto: Difusión.

 Cabe destacar que el costo por el trámite es de S/30 hasta fines del 2025. Actualmente, existen más de 1.9 millones de DNI vencidos y alrededor de 400.000 por caducar

 ¿Cómo puedo renovar mi DNI azul por la web?

Todos los peruanos que cuenten con su DNI azul vencido o por caducar; es decir, si este vence antes de la primera quincena de enero del 2026, pueden actualizarlo desde la comodidad de su hogar en una computadora o desde su celular, siguiente los siguientes pasos:

  • Efectuar el pago con el código 021221, a través de los canales del Reniec –Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí), así como Pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito a crédito–.
  • Descargar en el celular el app DNI Biofacial del Reniec, para verificar su identidad con imagen del rostro y actualizar la fotografía para el documento.
  • Ingresar a la web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción “Renovación por caducidad del DNI”.
  • Brindar los datos solicitados y elegir la agencia donde se recogerá el DNI electrónico.
  • Luego de ello, llegará al correo electrónico registrado un mensaje de confirmación del trámite.
  • En la web, colocando su número de DNI, puede hacer seguimiento al avance del trámite. Al llegar al 100%, puede acudir a la agencia que eligió para obtener su nuevo DNI.
  • Los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencia.

