Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia del Reniec: conoce cómo realizar el trámite
El costo del trámite es de S/30 hasta finales de 2025. Los usuarios deben seguir varios pasos, incluyendo el pago, la verificación de identidad y el seguimiento del estado del trámite en línea.
Luego de varias semanas de largas colas en las agencias del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para tramitar el DNI azul, la entidad anunció que las personas que requieran renovar su documento vencido o lo tengan dentro de los 60 días previos a su fecha de vencimiento, ya pueden hacerlo a través de la plataforma web desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
A fines de agosto, la entidad dejó de emitir el DNI azul y el cambio hacia el nuevo DNI electrónico 3.0 requería ir a uno de sus establecimientos. Sin embargo, ahora la institución ha puesto a disposición de los peruanos la posibilidad de realizar el cambio a través de su plataforma www.reniec.gob.pe.
Peruanos que cuentan con el DNI azul vencido o por vencer ya pueden renovarlo por el DNI electrónico 3.0. Foto: Difusión.
Cabe destacar que el costo por el trámite es de S/30 hasta fines del 2025. Actualmente, existen más de 1.9 millones de DNI vencidos y alrededor de 400.000 por caducar
¿Cómo puedo renovar mi DNI azul por la web?
Todos los peruanos que cuenten con su DNI azul vencido o por caducar; es decir, si este vence antes de la primera quincena de enero del 2026, pueden actualizarlo desde la comodidad de su hogar en una computadora o desde su celular, siguiente los siguientes pasos:
- Efectuar el pago con el código 021221, a través de los canales del Reniec –Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí), así como Pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito a crédito–.
- Descargar en el celular el app DNI Biofacial del Reniec, para verificar su identidad con imagen del rostro y actualizar la fotografía para el documento.
- Ingresar a la web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción “Renovación por caducidad del DNI”.
- Brindar los datos solicitados y elegir la agencia donde se recogerá el DNI electrónico.
- Luego de ello, llegará al correo electrónico registrado un mensaje de confirmación del trámite.
- En la web, colocando su número de DNI, puede hacer seguimiento al avance del trámite. Al llegar al 100%, puede acudir a la agencia que eligió para obtener su nuevo DNI.
- Los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencia.
