Sociedad

Reniec confirma atención el 26 y 27 de diciembre: revisa la lista de sedes que estarán habilitadas

Las personas que deseen realizar el trámite del DNI electrónico deben tener en cuenta que el costo es de S/30 para personas adultas y de S/16 para menores de edad, tarifas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, según informó el Reniec.

La Reniec anunció que la atención al cliente entre el 26 y el 27 de diciembre se llevará a cabo con total normalidad.
La Reniec anunció que la atención al cliente entre el 26 y el 27 de diciembre se llevará a cabo con total normalidad.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que mantendrá la atención al público los días viernes y sábado 26 y 27 de diciembre en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar los trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) tras las celebraciones navideñas.

La entidad precisó que varias agencias a nivel nacional operarán con horarios especiales, los cuales variarán según la sede. En ese sentido, recomendó a la ciudadanía verificar previamente qué oficinas estarán habilitadas antes de acudir a realizar sus gestiones.

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
La lista de las sedes de la Reniec que estarán abiertas el 26 de diciembre.

La lista de las sedes de la Reniec que estarán abiertas el 26 de diciembre. Foto: Reniec

PUEDES VER: Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

¿Cuáles son las sedes de la Reniec que estarán abiertas en Lima entre el 26 y 27 de diciembre?

Según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), varias sedes ubicadas en distritos de Lima Metropolitana, así como una agencia en una provincia del departamento de Lima, permanecerán abiertas para atender a la ciudadanía.

La lista de las sedes de la Reniec que estarán abiertas el 27 de diciembre.

La lista de las sedes de la Reniec que estarán abiertas el 27 de diciembre. Foto: Reniec

En estos locales, las personas podrán realizar el trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI) o recoger el documento, según corresponda. La atención se brindará en fechas previamente establecidas y con horarios diferenciados, de acuerdo con cada oficina. A continuación, estas son las sedes que estarán abiertas el 26 y 27 de diciembre:

  • OR INDEPENDENCIA
  • OR MIRAFLORES
  • OR SAN JUAN DE MIRAFLORES
  • OR SANTA ANITA
  • OR BARRANCA
  • OR CIENEGUILLA
  • AG CAÑETE
  • OR SAN JUAN DE LURIGANCHO
  • OR SAN BORJA
  • OR VILLA EL SALVADOR
  • OR CALLAO

PUEDES VER: Extranjeros en Perú podrán votar y ser candidatos municipales en Elecciones 2026: Reniec publica los requisitos

Para saber si están abiertos otros locales a nivel nacional, deberás ingresar al siguiente enlace de la Reniec.

¿Cuánto cuesta realizar el trámite del DNI electrónico antes del 31 de diciembre?

Por otro lado, el Reniec informó que el costo del trámite del DNI electrónico es de S/30 para personas adultas y de S/16 para menores de edad, tarifas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

En cuanto a la renovación y el duplicado del documento, los precios establecidos oscilan entre S/41 y S/33, respectivamente, de acuerdo con el tipo de trámite solicitado.

Para iniciar el trámite, es necesario generar el ticket de pago en la plataforma oficial recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/. Posteriormente, se debe seleccionar el código correspondiente al trámite y realizar el pago a través de la aplicación Yape, ingresando a la opción Yapear servicios > Reniec y colocando el número de ticket.

