Sociedad

Detienen a 'discípulo de Maldito Cris', acusado de extorsionar a transportistas de Lima: estuvo preso cinco años por robo agravado

La Policía Nacional del Perú detuvo a Gleimer de Jesús Ramos en San Martín de Porres, presunto miembro de una organización criminal dedicada a la extorsión que operaba bajo una falsa identidad.

Detienen a 'discípulo de Maldito Cris', acusado de extorsionar a transportistas de Lima: estuvo preso cinco años por robo agravado
Detienen a 'discípulo de Maldito Cris', acusado de extorsionar a transportistas de Lima: estuvo preso cinco años por robo agravado | Foto: composición LR/Latina.

La madrugada del 24 de diciembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en San Martín de Porres a Gleimer de Jesús Ramos, presunto integrante de una organización criminal dedicada a la extorsión de transportistas y señalado por las autoridades como uno de los “discípulos” del conocido delincuente Maldito Cris. El intervenido, quien operaba bajo una falsa identidad, estaría vinculado a amenazas, cobros ilegales y actos de intimidación contra diversos bodegeros, así como hacia empresas de transporte, principalmente la Estrellita y San Germán, según informó la Brigada contra las Extorsiones de Lima Norte.

Durante el operativo policial se incautaron armas, más de 40 municiones, motocicletas y teléfonos celulares con información clave sobre las extorsiones. Además, fue capturado junto a su pareja, Elianay Eríquez Gómez (33), con quien compartía el departamento donde se escondía de las autoridades y a quien se le acusa de recepcionar parte del dinero cobrado por las extorsiones y de elegir a las prestacuentas.  

Historial delictivo    

Gleimer de Jesús Ramos cuenta con un prontuario delictivo previo que lo mantenía bajo el radar de las autoridades desde hace varios años. Antes de su más reciente detención, el sujeto fue identificado como un actor recurrente en hechos criminales cometidos en Lima Norte desde su llegada al Perú en 2018, junto a Fuentes Gonzales y otros miembros del Tren de Aragua.

De acuerdo con las autoridades, el detenido ya había cumplido cinco años de prisión por el delito de robo agravado en el país, pero tras recuperar su libertad habría retomado actividades delictivas, esta vez como uno de los líderes de la banda criminal Los D.E.S.A. 3.

Ramos habría cambiado su modo de operar para evitar ser detectado, a través del uso de documentación falsa con el nombre de Jefferson Luna Hernández por su constante movimiento entre distintos puntos de San Martín de Porres. Este accionar le permitió mantenerse activo dentro de redes criminales sin levantar sospechas inmediatas, pese a que continuaba siendo objeto de búsqueda por parte de la PNP.

Actualmente, el rankeado criminal permanece en la dependencia de la Brigada contra las Extorsiones de Lima Norte, luego del pedido de la Fiscalía de siete días de prisión preliminar en su contra. Los oficiales esperan que la medida derive en prisión preventiva para evitar que los intervenidos vuelvan a las calles a cometer delitos.

El Maldito Cris

Maldito Cris’ fue el alias con el que se conocía al peligroso sicario extranjero Christopher Fuentes Gonzales, que operó en múltiples delitos de alto impacto sucedidos en Lima y Callao, entre ellos el homicidio al sereno de Surco, Luis Manrique Pizarro. Su nombre se hizo conocido a nivel nacional por la violencia con la que actuaba y por su presunta participación en organizaciones criminales que sembraron temor en Lima Norte.

En junio de 2023, la PNP lo abatió durante un enfrentamiento en la avenida Universitaria, luego de meses de búsqueda. A pesar de ello, las autoridades sostienen que su legado criminal persiste a través de seguidores o “discípulos” que replican sus métodos, principalmente en actividades de extorsión contra transportistas, comerciantes y empresarios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

