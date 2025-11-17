HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Choferes de bus de la empresa San Germán no salieron a trabajar tras atentado en San Martín de Porres: los extorsionan hace 6 meses

La empresa San Germán ha sido extorsionada por más seis meses, con amenazas de violencia si no pagaban S/300.000. Un conductor solicitó a las autoridades actuar contra estos criminales.

Los conductores de la empresa de transporte San Germán han decidido no salir a trabajar hasta nuevo aviso.
Los conductores de la empresa de transporte San Germán han decidido no salir a trabajar hasta nuevo aviso. | Foto: Facebook

El bus de la empresa San Germán fue atacado el último domingo 16 de noviembre en la avenida Germán Aguirre, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Un sicario disparó en diez ocasiones contra la unidad y luego escapó a bordo de una moto lineal. A pesar de la cantidad de disparos, el chofer resultó ileso. El ataque fue grabado por los criminales y difundido en redes sociales.

A raíz de este incidente, los choferes de la empresa decidieron no salir a trabajar como protesta por el ataque y ante el temor generado por el presunto atentado extorsivo. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardan el paradero inicial de la empresa de transportes, ubicado en San Juan de Lurigancho (SJL).

Choferes de bus de empresa San Germán no trabajarán hasta nuevo aviso

Un conductor de la empresa San Germán declaró a Panorama que no trabajarán hasta nuevo aviso. “Que haya más seguridad para seguir operando; de lo contrario, vamos a continuar así”, expresó. También indicó que trabaja para pagar sus deudas y que su familia, en más de una ocasión, le ha pedido que deje su empleo por temor a que se convierta en una próxima víctima. Añadió que la empresa viene siendo extorsionada desde hace seis meses y que los criminales exigían S/300.000, monto que no pudieron reunir.

“Dejaban mensajes; decían: ‘Vamos a dispararles, vamos a hacer daño’”, relató. Finalmente, pidió a las autoridades que intensifiquen su labor contra estos criminales, ya que estos ataques extorsivos no solo afectan a las empresas de transporte, sino también a negocios y mototaxis. “Por la tranquilidad de todas y todos los peruanos”, concluyó.

Difunden audio contra la empresa de bus San Germán

Tras el atentado contra el chofer de la empresa San Germán, se difundió un audio en el que un ciudadano extranjero afirmaba que había advertido lo que ocurriría si no pagaban. “Señores, les voy a hablar claro, corto y preciso. Ahí está uno de sus compañeros tendido. Se los advertí; varios días les dije con claridad que, si se desentendían, los iba a matar. Les hablo directamente a las y los dirigentes de San Germán: que se alineen o dejen de trabajar, porque los voy a atacar”.

