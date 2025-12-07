Quién ordenó asesinar a José López, el arquitecto de Techo Propio

Dos desconocidos llegaron hasta un atractivo hotel en el distrito de Constitución, enclavado en la región de la Selva Central, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, y aguardaron, agazapados. Sabían exactamente lo que iban a buscar. Cuando el arquitecto llegó con su esposa y su menor hijo, lo increparon, forcejeó y se escuchó un disparo.

En apenas unos segundos José Yovan López Hurtado entró y salió del hospedaje. Trató de escapar, pero no avanzó mucho. Cuando lo alcanzaron recibió 16 disparos.

¿Quién ordenó asesinarlo y por qué? A veces los crímenes son lo que parecen. A veces, no tanto. Cuarenta y ocho horas después del asesinato, los investigadores siguen pistas de los asesinos y de un posible autor intelectual.

Desde marzo, personas anónimas habían iniciado una campaña de desprestigio a través de Facebook y otras redes sociales. “Se busca, tiene varias estafas y extorsión, si saben su paradero se dará buena recompensa ya está con la denuncia en el Ministerio Público”, decían los post en las que incluían su fotografía.

Quienes lo conocía aseguran que se trataba de una calumnia. Allegados al proyecto donde trabajaba lo describen como un hombre tranquilo.

“Venía laborando desde hace tres años en el programa de viviendas, que está en su etapa final. Nadie entiende qué pudo desencadenar un crimen así, aunque algunos mencionan la posibilidad de represalias. La verdad, todo es todavía muy confuso”, dijo uno de los ingenieros.

El crimen ocurrió la noche del viernes 5 de diciembre en la cuarta etapa del jirón Huáscar, frente al hospedaje Dubai. José Yovan López Hurtado tenía 43 años y era arquitecto del programa Techo Propio.

Testigos revelaron a la Policía que dos sujetos ingresaron al hotel simulando ser huéspedes. Esperaron varios minutos, y cuando López Hurtado llegó, lo interceptaron. Tras un corto forcejeo escapó, pero fue alcanzado. Allí lo acr1billaron.

Cuando los agentes del departamento de investigación criminal llegaron, encontraron una escena desgarradora.

Entre tanto, el caso se mantiene impune. Los pobladores de Constitución están alarmados y ven con preocupación cómo la violencia se instala en las calles mientras los responsables siguen de estos crímenes siguen libres.

Amistades y compañeros de trabajo del arquitecto piden una investigación seria, que no quede en el archivo. Exigen justicia para un profesional que terminó siendo víctima de un crimen más en plena vía pública.

Hay una tendencia creciente de los homicidios que se ha incrementado a 5.56 el promedio diario en el país, durante el gobierno de José Jerí, de acuerdo al Sinadef, según asegura el experto Juan Carbajal.

En este período se registraron 306 homicidios a nivel nacional, según los datos que están contenidos desde el 10 de octubre al 4 de diciembre. Además, hay 35 registros de muertes violentas ocasionadas por proyectil de arma de fuego (PAF), pero que sin embargo aparecen como ‘ignoradas’, es decir, no tienen clasificación de tipo de muerte.

Asimismo, de los 306 asesinatos 74 fueron cometidos en Lima, en pleno estado de emergencia. Presidente José Jerí admitió que homicidios no han disminuido.