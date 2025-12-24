Asesinan empresario de transporte tras cobrar fuerte suma de dinero en San Martín de Porres

HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a empresario de transporte tras cobrar fuerte suma de dinero en San Martín de Porres

El empresario Robert Obregón Quezada fue asesinado a balazos en San Martín de Porres tras cobrar una suma considerable de dinero. El ataque ocurrió en la zona de Chuquitanta.

El empresario, identificado como Robert Obregón Quezada, dedicado al rubro del transporte y a la venta de combustible, fue asesinado a balazos dentro de su propio vehículo luego de haber cobrado una fuerte suma de dinero, en el distrito de San Martín de Porres. El crimen ocurrió en la zona de Chuquitanta, cuando la víctima fue interceptada por delincuentes armados que, según las primeras investigaciones, lo venían siguiendo desde que salió de las oficinas de una empresa de transporte.

De acuerdo con información policial, el ataque se produjo a la altura de las avenidas Santa María con Santa Marta, donde dos vehículos cerraron el paso al empresario y sus ocupantes ejecutaron disparos en repetidas ocasiones, que impactaron al hombre por la espalda. Aunque fue trasladado de emergencia al hospital más cercano, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

Vecinos exigen mayor presencia policial

Vecinos de la zona denunciaron la falta de cámaras de vigilancia y advirtieron que no es la primera vez que se registran hechos violentos en ese sector. “Lamentablemente Chuquitanta es conocido como un lugar donde dejan los cadáveres y así nos conocen, y nadie hace nada al respecto”, señalaron.

Una residente de la zona relató que se salvó de ser víctima de una bala perdida cuando los delincuentes asesinaron al empresario. “Si hubiese llegado 5 minutos antes, hubiese sido una tragedia porque yo salía con mi niño y nos salvamos. Pudo habernos caído una bala perdida”, sostuvo.

Durante su huida, los atacantes, incluso, arrojaron una bolsa con monedas con el objetivo de despistar a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes tras el suceso cercaron el área a la espera de los peritos de criminalística. Las autoridades investigan el incidente con el fin de identificar y capturar a los responsables del homicidio.

