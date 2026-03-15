Óscar 2026: ganadores, discursos y política

“Paremos las guerras ahora”, señaló en el escenario el equipo del premiado documental Mr. Nadie contra Putin. En otro momento, Javier Bardem, antes de anunciar a la mejor película internacional, dijo: “No a la guerra. Una Palestina libre”. Finalmente, el Óscar para la mejor película fue para Una batalla tras otra, la cinta sobre un grupo que se rebela a las políticas migratorias.

Con producciones independientes y superproducciones nominadas, en los Óscar 2026 hubo películas tan políticas que coincidían con un tenso panorama global. El presentador, Conan O’Brien, volvió a la ceremonia e inició su monólogo recordando los incendios forestales de 2025 y bromeando con la frivolidad de la actualidad.

“Este año todo va muy bien. La seguridad está a tope este año”, añadió sobre la alerta del FBI a la organización debido a la guerra contra Irán. “Es por un ataque de las comunidades de ópera y ballet”, ironizó Conan O’Brien acerca de las críticas a Timothée Chalamet.

En el monólogo también se coló la discusión acerca de los estrenos en streaming versus el cine. El CEO de Netflix estaba en las butacas. “Ted Sarandos es la primera vez que está en un cine, en un teatro”, dijo el presentador antes de simular ser un villano: ‘Deberían estar en casa solos, donde puedo monetizar cada segundo’”.

O’Brien, no dejó pasar las noticias sobre las redes de abusos cercanas a Hollywood. “Este año no hay un actor británico nominado. Ellos dijeron: ‘Ah, pero al menos nosotros sí detenemos a nuestros pedófilos”.

El presentador, además, saludó en español. “Cada película que estamos honrando es el producto de personas hablando distintos idiomas. Estamos honrando la resiliencia y esa cualidad tan rara ahora: el optimismo. Celebremos no porque la cosa va bien sino porque estamos esperando algo mejor”.

El primer Óscar de la noche fue para la mejor actriz de reparto. Zoe Saldaña, ganadora del 2025 por En busca de Emilia Pérez, le entregó el primer reconocimiento de la Academia a Amy Madigan, protagonista de Weapons. Fue la segunda nominación de la actriz de Twice in a Lifetime (1985). Teyana Taylor, de Una batalla tras otra, dejó su butaca para aplaudirla de pie.

“Han pasado 40 años, lo distinto es que ahora sí gané”, sostuvo la actriz, recordada también por negarse a aplaudir a Elia Kazan cuando recibió el Óscar honorífico en la ceremonia de 1986. El cineasta había testificado en el Comité de Actividades Antiestadounidenses. En el escenario, Madigan agradeció al director Zach Cregger y a las demás actrices y actores. “Nuestro director escribió este papel de ensueño para mí. Mis piernas tiemblan porque, cuando estaba viajando sola con Weapons, la gente de todas las películas me dio un abrazo”.

Pasada la primera hora de la ceremonia, el Óscar para mejor actor de reparto fue para Sean Penn por Una batalla tras otra. El artista que interpreta a un coronel, un supremacista blanco, logró su tercera estatuilla después de Mystic River y Mi nombre es Harvey Milk. Sin embargo, no asistió a la ceremonia ni envió un video de aceptación.

Por esa historia, el director Paul Thomas Anderson ganó su primer Óscar en la categoría mejor guion adaptado. El cineasta lleva al cine la novela Vineland y la adapta a los tiempos de las redadas del ICE. “Escribí esta película para mis hijos, para pedirles perdón por el mundo que les vamos a dejar, pero para motivarlos a que sean la generación que tiene sentido común”.

Minutos después, llegó el Óscar a mejor guion original para Pecadores (o Sinners). Hacia el final de la ceremonia, la película dirigida por Ryan Coogler sumó más estatuillas y el premio a mejor actor para Michael B. Jordan. “Voy a seguir siendo la mejor versión de mí”, señaló. Al inicio de la temporada, el favorito era Timothée Chalamet.

La carrera que sí coronó con una estatuilla luego de ganar la mayoría de premios de la temporada, fue Jessie Buckley. La artista irlandesa recibió el Óscar como mejor actriz por interpretar a Agnes en Hamnet. “Es este viaje para conocer la capacidad del amor de una madre”.

Antes de la ceremonia, uno de los más buscados fue el director brasileño Kleber Mendonça Filho. “Para mí, es muy interesante que en Europa y Estados Unidos hay una conexión muy fuerte con El agente secreto”.El protagonista, Wagner Moura, hizo énfasis en que no estaban solo representando a Brasil. “Hay que hacer cosas que nos dejen pensar incluso, a veces, tener rabia. Me gusta mucho el hecho de estar representando el cine latinoamericano”.

Además de Javier Bardem, otros artistas llegaron con pines y logos. La actriz Saja Kilani, de La voz de Hind, mostró un pin y la leyenda: “Artists4Ceasefire. A Just Peace” (“Artistas por el alto el fuego. Una paz justa”). Oliver Laxe, director de Sirat mostró un símbolo de solidaridad con Palestina.

En el homenaje ‘In Memoriam’, Barbra Streisand cantó The Way We Were y recordó a Robert Redford como un artista que defendía ideales. “Bob tenía verdadero carácter, dentro y fuera de la pantalla. Alzó la voz para defender la libertad de prensa, proteger el medio ambiente y alentó nuevas voces”.

Otros premios:

Mejor casting o reparto. Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra.

Mejor cortometraje. The Singers y Deux personnes échangeant de la salive.

Mejor película internacional. Sentimental Value.

Mejor guion adaptado. Una batalla tras otra.

Mejor guion original. Pecadores.

Mejor vestuario. Frankenstein.

Mejor corto documental. All the Empty Rooms (Todas las habitaciones vacías).

Mejor documental. Mr. Nadie contra Putin.

Mejor canción original. Golden, de Las guerreras K-Pop.

Mejor fotografía. Autumn Durald Arkapaw por Pecadores es la primera mujer en ganar ese premio.

Mejor edición. Un batalla tras otra.

Mejor banda sonora. Pecadores.

Mejor cortometraje de animación. The Girl Who Cried.

Mejor película de animación. Las guerreras k-pop. “Siento mucho que nos tomó tanto tiempo vernos en una película como esta. Esto es para Corea y para los coreanos en todas partes”, Maggie Kang.