Política

Periodista del Callao que investigó a Ciro Castillo denuncia atentado y teme represalias: “Si algo me pasa, lo responsabilizo"

Anthony Rumiche precisó que el atentado fue luego que se emitieran reportajes sobre presuntas irregularidades en la gestión del GORE Callao.

Balean auto de periodista que investigó a Ciro Castillo en el Callo. Foto: difusión
Balean auto de periodista que investigó a Ciro Castillo en el Callo. Foto: difusión

El periodista Anthony Rumiche, del medio Prensa Callao TV, denunció que su vehículo fue baleado frente a su vivienda, en el Callao, en un atentado ocurrido la noche del viernes 19 de diciembre. El ataque se registró cuando el comunicador se encontraba dentro de su casa junto a su hijo menor y dos colegas.

“Delincuentes han llegado hasta la puerta de mi casa atacando mi vehículo a punta de balazos en presencia de mi menor hijo que se encontraba en la sala conmigo", dijo Rumiche.

Pedro Castillo anuncia que Antauro Humala postulará al Senado con partido Juntos con el Pueblo

De acuerdo con la denuncia, los disparos fueron realizados por tres sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta y se retiraron rápidamente del lugar tras el ataque. El atentado no ocurrió en cualquier contexto, pues según lo dicho por Rumiche, se registró el mismo día en que difundió reportajes relacionados con presuntas irregularidades y malversación de fondos en el Gobierno Regional del Callao.

“Si algo me pasa, responsabilizo directamente al prófugo de la justicia Ciro Castillo, a su entorno más cercano y a todos los funcionarios que en algún momento denuncié como periodista de investigación", sostuvo.

Cabe recordar que Ciro Castillo es investigado por la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP, que realizó el último lunes 15 de diciembre un allanamiento a su vivienda como parte del megaoperativo en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao'. Actualmente, sobre él pesa una orden de 15 de prisión preventiva; sin embargo, se encuentra no habido.

No es la primera vez que denuncia un ataque

Este atentado se suma a una serie de amenazas previas contra el equipo de Prensa Callao TV. En febrero pasado, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) alertó que Anthony Rumiche Rodríguez y Jhonatan Montoya Hurtado eran víctimas de hostigamiento, intimidaciones y amenazas de muerte tras la difusión de investigaciones periodísticas vinculadas al Gobierno Regional del Callao.

Según la ANP, los hechos más graves ocurrieron cuando los periodistas realizaban cobertura en un evento público y formularon preguntas a personas vinculadas al GORE. En ese contexto, ambos comunicadores recibieron insultos, intimidaciones directas y amenazas de muerte, dirigidas a frenar su trabajo informativo y de fiscalización.

Ante la gravedad de lo ocurrido, Anthony Rumiche acudió a la comisaría correspondiente para presentar una denuncia formal, y dejó constancia de las amenazas recibidas. La ANP subrayó que este tipo de agresiones no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón de presión contra periodistas que investigan asuntos de interés público en el Callao.

Tres periodistas fueron asesinados en lo que va del 2025

Durante el 2025 se han registrado tres asesinatos de periodistas en el país. De acuerdo con Periodistas sin Fronteras, los ataques estuvieron directamente vinculados al ejercicio de la labor periodística. Gremios como la ANP y el IPYS han demandado al Estado medidas contundentes ante el incremento de la violencia.

El primer asesinato ocurrió el 20 de enero en Ica. Gastón Medina, director del canal Cadena Sur TV, fue atacado a balazos frente a su vivienda. El comunicador era reconocido por sus investigaciones y denuncias sobre corrupción en la zona y, según organizaciones de prensa, había recibido amenazas días antes del crimen. Pese a ello, un sicario lo interceptó y le disparó en varias ocasiones; Medina murió horas después en un centro de salud.

El segundo caso se produjo el 7 de mayo en Iquitos. Raúl Celis López, periodista con amplia trayectoria y conductor del programa Hora Cero en Radio Karibeña, fue asesinado cuando se trasladaba en mototaxi rumbo a su centro de trabajo. El ataque, cometido por hombres armados en plena vía pública, generó una fuerte conmoción en la ciudad.

El tercer crimen se registró el 6 de diciembre en La Libertad, en el cual Fernando Núñez Guevara, director del portal Kamila TV, fue emboscado por sicarios junto a su hermano tras una cobertura periodística. Núñez murió en el lugar y su familiar quedó gravemente herido, en un hecho que ha sido duramente cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales de prensa.

