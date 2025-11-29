HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Sociedad

Línea 2 del Metro de Lima suspenderá su servicio por trabajos de mantenimiento: conoce los horarios de interrupción

La paralización del Metro de Lima afectará el horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., con estaciones cerradas y sin unidades disponibles.

Línea 2 del Metro de Lima paraliza sus labores de transporte. Foto: difusión
Línea 2 del Metro de Lima paraliza sus labores de transporte. Foto: difusión

El Concesionario Metro de Lima Línea 2 anunció la suspensión total del servicio comercial en todas las estaciones de la Etapa 1A el sábado 6 de diciembre de 2025, debido a la ejecución de trabajos de mantenimiento general a lo largo de su infraestructura. La medida, según detalló la empresa en un comunicado oficial, permitirá realizar intervenciones técnicas indispensables para garantizar la continuidad del sistema con estándares adecuados de seguridad y calidad.

La paralización temporal afectará el horario habitual de atención (de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.) durante toda la jornada del sábado. Por ello, las estaciones permanecerán cerradas y no se brindará servicio de transporte al público. Las operaciones se reanudarán con normalidad el domingo 7 de diciembre en el mismo horario establecido.

Línea 2 suspenderá temporalmente su servicio

De acuerdo con la concesionaria, los trabajos programados forman parte del plan de mantenimiento preventivo que se ejecuta periódicamente para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema ferroviario subterráneo. Estas labores suelen incluir inspecciones técnicas, revisiones de equipamiento electromecánico, calibración de sistemas de señalización y control, así como limpieza especializada en túneles y zonas operativas.

En el contexto del crecimiento sostenido de usuarios que registra la Etapa 1A de la Línea 2, las autoridades recalcaron que este tipo de intervenciones resulta esencial para evitar incidentes, corregir posibles fallas y prolongar la vida útil de las instalaciones. Asimismo, recordaron que la Línea 2 cuenta con tecnología de punta en operación automática, lo que exige mantenimientos altamente especializados y ejecutados con estrictos protocolos de seguridad.

La empresa instó a mantenerse atentos a la información que se difundirá en los canales oficiales durante los días previos a la suspensión. El llamado busca evitar contratiempos y facilitar que los pasajeros puedan planificar sus desplazamientos con anticipación.

