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Política

José Antonio Kast llega a Arica para monitorear la construcción del Plan Muro Fronterizo Perú Chile

El presidente de Chile acudió a la frontera entre Perú y Chile en Tacna para verificar la construcción de las zanjas del Plan Muro Fronterizo entre ambos países.

José Antonio Kast llegó a darle un mensaje al Ejército chile en el Cuartel Las Machas. Foto: Captura
José Antonio Kast llegó a darle un mensaje al Ejército chile en el Cuartel Las Machas. Foto: Captura

El presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, llegó este lunes 16 de marzo a la frontera entre Perú y Chile en Arica, Tacna, con la finalidad de monitorear los avances de la construcción de las zanjas que forman parte del Plan Muro Fronterizo entre ambos países. Esta obra, que se extenderá por 5 kilómetros, servirá para frenar el ingreso irregular de los migrantes y reforzar la seguridad y el control en la frontera.

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El mandatario chileno acudió directamente al cuartel Solo de Zaldívar en la playa Las Machas para brindar un mensaje a los miembros del Ejército de Chile, quienes serán los encargados de la construcción del muro fronterizo.

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Luego de ello, el jefe de Estado chileno se reunirá en una sesión reservada con los altos mandos militares de su país y las autoridades para explicar cómo se llevará a cabo el Plan Muro Fronterizo en Tacna.

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Kast acudió al recinto militar junto con su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Ambos liderarán el Comité de Ministros de Seguridad junto con el titular de la cartera del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa Nacional, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat. Este último se conectará de forma virtual.

Además, participará el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

A la 1:15 de la tarde (hora peruana), el mandatario chileno se trasladará al complejo fronterizo de Chacalluta, lugar donde se iniciará oficialmente el Plan Escudo Fronterizo.

José Antonio Kast y el Plan Escudo Fronterizo

El Plan Escudo Fronterizo es una de las promesas impulsadas por el presidente chileno en su campaña electoral. Esta obra contempla la construcción de zanjas y barreras físicas a lo largo de 500 kilómetros de la frontera, desde Arica y Parinacota hasta las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

El Ejército de Chile tendrá la misión de ejecutar esta obra que forma parte de la política del control migratorio.

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