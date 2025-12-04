Este jueves 4 de diciembre, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao informó a sus usuarios que las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, correspondientes a la Etapa 1A, operarán con normalidad en su horario habitual de 6 a.m. a 11 p.m. para el sábado 6 de diciembre de 2025.

Según el comunicado emitido, la suspensión del servicio anunciada previamente queda sin efecto, ya que se logró reestructurar las labores de mantenimiento para no afectar el servicio por el momento. No obstante, el corte necesario para completar el mantenimiento general será reprogramado y anunciado oportunamente.

Linea 2 operará con normalidad tras anuncio de interrupción

Es necesario recordar que inicialmente la Línea 2 del Metro de Lima había anunciado la suspensión total de su servicio para la fecha indicada, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento general a lo largo de su infraestructura. La paralización contemplaba la interrupción completa del servicio entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m., dejando las estaciones cerradas y sin trenes operativos durante toda la jornada.

La empresa concesionaria recordó a la ciudadanía que estas intervenciones son parte de un plan preventivo esencial para garantizar la seguridad, corregir posibles fallas y prolongar la vida útil de la infraestructura, y pidió a los pasajeros mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones.

Comunicado de La Línea 2. Foto: Difusión

