Juliaca: madre soltera muere atropellada por un auto; hallan botellas de cerveza en el vehículo

La mañana de este domingo 21 de diciembre, una madre de familia dedicada a la venta de jugos perdió la vida tras ser atropellada por un automóvil Toyota Yaris de placa F1T-131, cuyo conductor habría estado ebrio. El accidente ocurrió en la ciudad de Juliaca, en la carretera de salida a Huancané, cuando la mujer se dirigía a su punto de venta junto a su hijo menor.

La víctima fue identificada como Sabina Luque Vilcapaza, de 41 años. Según testigos, como era su rutina diaria, empujaba su triciclo cargado de productos en compañía de su hijo de 12 años. Sin embargo, fue impactada por el vehículo, sufriendo múltiples heridas que le causaron la muerte de manera instantánea. El menor, quien presenció el hecho, resultó ileso.

Vecinos indicaron que Sabina era conocida por vender jugos de quinua, cañihua y maca en la esquina del grifo América. Era madre soltera y el único sustento de sus tres hijos, quienes ahora quedan en la orfandad.

Botellas de cerveza dentro del vehículo

En el interior del vehículo se hallaron botellas de cerveza, lo que refuerza la hipótesis de que el conductor habría manejado bajo los efectos del alcohol. El chofer, aún no identificado, fue trasladado por agentes de serenazgo del distrito de San Miguel. De acuerdo con registros de la Sunarp, la unidad figura a nombre de Jael Miriam Choque Vargas. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Piden sanción y ayuda

El hecho generó indignación entre los vecinos, quienes denunciaron la falta de control sobre conductores irresponsables y exigieron sanciones ejemplares.

Entre lágrimas, amigos y familiares de la víctima pidieron justicia y apoyo para los menores. Rina Condori, madrina de los niños, solicitó apoyo económico al número 914 997 262 para cubrir los gastos inmediatos.