Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Incendio en mercado de Juliaca deja pérdidas superiores a S/100 mil: fuego se habría iniciado durante trabajos de soldadura

Dos puestos resultaron totalmente afectados. Comerciantes piden apoyo para recuperar lo perdido. Autoridades ya vienen investigando el hecho.

Trabajos de soldadura habría provocado el inicio del fuego. Foto: Composición LR / Cinthia Alvarez, La República
Trabajos de soldadura habría provocado el inicio del fuego. Foto: Composición LR / Cinthia Alvarez, La República

Un incendio registrado la mañana del martes 16 de diciembre en el Mercado 24 de octubre, en Juliaca, dejó cuantiosas pérdidas económicas y varios puestos perjudicados. El siniestro se habría originado durante trabajos de soldadura en uno de los locales, donde comerciantes ofrecen alquiler y venta de polleras, ternos y abrigos. La chispa de una herramienta habría sido la presunta causa para que el fuego se propagara rápidamente entre los puestos colindantes. 

El negocio más afectado fue “Zyara Collection”, dedicado a la venta y alquiler de ternos y abrigos. Según su propietaria, toda la mercadería quedó reducida a cenizas, generando pérdidas superiores a los 100 mil soles. El emprendimiento había iniciado apenas tres meses atrás gracias a un préstamo bancario.

“Yo no pude hacer nada, cuando llegué ya todo estaba quemado. Siempre vengo un poco tarde porque llevo a mis hijas al colegio. Sabía que iban a arreglar un puesto, pero no conocía la hora”, relató entre lágrimas la propietaria, visiblemente afectada por la tragedia. Su testimonio refleja la vulnerabilidad de los pequeños negocios frente a accidentes de este tipo. 

PUEDES VER: Reportan fuerte incendio en almacén de La Victoria: comerciantes lanzaron mercadería para evitar pérdidas

Piden apoyo

La madre de la comerciante pidió apoyo solidario a la población para que su hija pueda recuperar parte de lo perdido. A través del número de Yape 95163003, a nombre de Bacilia Buena Medina Quispe.  "Solo pido que me apoyen, por favor”, expresó conmovida. 

Vecinos del mercado señalaron que los trabajos de soldadura pudieron realizarse sin las precauciones necesarias, lo que habría provocado el inicio del fuego. Fueron ellos mismos quienes, con baldes de agua extraídos de servicios higiénicos y un pozo tubular, lograron controlar las llamas antes de la llegada de los bomberos. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades. 

Finalmente, los comerciantes exigieron a las autoridades la instalación de tanques de agua y mejores medidas de seguridad, especialmente en estas fechas de alta actividad comercial por las fiestas navideñas, puesto que la geografía de las calles de Juliaca dificulta el acceso rápido de los bomberos, lo que incrementa el riesgo de que incidentes similares se repitan en el futuro.

