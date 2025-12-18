Juliaca: decomisan droga y arma artesanal durante megaoperativo en penal La Capilla

Durante un megaoperativo sorpresa en el Establecimiento Penitenciario La Capilla de Juliaca, la Policía Nacional del Perú incautó varios envoltorios de marihuana, pasta básica de cocaína, un cuchillo artesanal con mango de madera y un reproductor DVD portátil sin propietario identificado. La intervención se realizó la tarde de ayer miércoles 17 de diciembre de 2025.

El operativo fue liderado por el coronel PNP Raúl Genaro Acosta Vera, jefe de la DIVOPUS Juliaca, y contó con la conducción jurídica del Ministerio Público, a cargo de la fiscal provincial MariFe Jesús Añasco Yañes. La acción se desarrolló bajo estrictos protocolos legales, garantizando el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de los internos.

La intervención también involucró al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), representado por el Director Regional, Abg. Arturo Gonzales Lazo, y el Director del penal de Juliaca, Abg. Cristian Almeyda Pachas. Además, participaron once fiscales, personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, la Compañía de Bomberos y seis binomios caninos especializados de la SEPOLCAN PNP Puno. Incluso se revisó al personal de seguridad del INPE como parte del protocolo.

En la inspección detallada de los pabellones se contabilizaron diecisiete envoltorios tipo “paco” con marihuana, un envoltorio tipo kete con pasta básica de cocaína y el cuchillo artesanal. También se halló un reproductor DVD portátil sin propietario identificado.

Según las autoridades, esta acción fue detectar e incautar armas, drogas, equipos de comunicación clandestinos y otros objetos prohibidos, además de prevenir y neutralizar posibles actos delictivos vinculados al crimen organizado que se gestan desde el interior del penal. La Capilla alberga actualmente a más de 1,300 internos, pese a tener capacidad para solo 420, lo que evidencia una sobrepoblación penitenciaria.