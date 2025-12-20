HOYSuscripcion LR Focus

Ronald Atencio anuncia amnistía para “presos políticos” e indemnización para víctimas de protestas

El candidato presidencial de Venceremos arribó a Juliaca y aseguró que, de llegar al poder, ordenará a la Procuraduría solicitar la prisión de los autores intelectuales de las masacres ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte.

Atencio también criticó a candidato Alfonso López Chau. Foto: Liubomir Fernández - La República.
Atencio también criticó a candidato Alfonso López Chau. Foto: Liubomir Fernández - La República.

El candidato presidencial por la alianza de izquierdas Venceremos, Ronald Atencio, llegó en gira proselitista a Juliaca, región Puno. La ciudad altiplánica fue el lugar donde el 9 de enero del 2023, las fuerzas del orden mataron a 18 personas en el marco de las protestas contra Dina Boluarte.

El aspirante a suceder a José Jerí, sostuvo que, si llega a la presidencia del Perú, lo primero que hará será instalar una comisión de la verdad para que investigue las muertes en las protestas, la que tendrá facultades indemnizatorias. Añadió que, paralelamente, entrará en funcionamiento una comisión especial para indultar a quienes considera como presos políticos y luchadores sociales.

“(..) Se tiene que instalar las fiscalías y juzgados ad hoc, y vamos a instruir al procurador del Estado para que se pida las prisiones preventivas de los autores intelectuales de las matanzas. En la cárcel tienen que estar los verdaderos criminales y no los luchadores sociales”, dijo.

Derogar leyes

En diálogo con La República, precisó que el proyecto de ley de Fernando Rospigliosi, que plantea eximir de responsabilidad a policías y militares durante las protestas contra Boluarte, aseguró quedará trunco.

“Que no le quede la menor duda al Estado peruano que la señora K (Keiko Fujimori) y toda su mafia no va poder. Nosotros no vamos a retroceder. Si tenemos que derogar esas leyes lo vamos hacer desde el primer día de gobierno”, precisó.

Critica a López Chau

Respecto a Alfonso López-Chau, sostuvo que es un candidato trapecista porque “pulula entre la derecha, a veces se pone en el centro y no sabe si llega a la izquierda”. Añadió que “el señor no tiene una posición clara. Muy por el contrario, se ha revelado como un candidato aprista, y defiende a la oligarquía del Estado peruano”.

Quien fue abogado de Pedro Castillo, agregó que la única forma de combatir la pobreza es generando puestos de trabajo y cree que la vía adecuada es la industrialización. En ese marco estima que, para dar ese paso, se debe cambiar la constitución vía una asamblea constituyente.

“El 50 % de lo que exporta el Perú es piedra, roca. Vergüenza nos debería dar. Necesita que el litio que se saque y se transforme en baterías. No tenemos plan B. no tenemos hoja de ruta”, precisó.

