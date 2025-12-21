El jefe de la Dircocor, Luis Lira Limo, es pasado al retiro por renovación de cuadros
Durante su jefatura, la Dircocor habría permitido la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo.
Luis Lira Limo, Jefe de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) PNP, fue pasado al retiro por renovación de cuadros. De acuerdo con lo expuesto en la resolución suprema N° 429-2025-IN, el general Luis Lira registraba 33 años de servicio, tras ingresar como Alférez en 1993 y contaba con 2 años de permanencia en el grado de General de Armas, luego de ser ascendido en enero de 2024.
En el mismo documento se indica que "no existe la posibilidad de asignarle un cargo específico acorde a su antigüedad, especialidad funcional o perfil profesional dentro del cuadro de organización actual".