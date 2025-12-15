Museo Arqueológico de Áncash dedica por primera vez una exposición a las Rutas Turísticas de Pomabamba y su herencia cultural
La exposición estará disponible en Huaraz desde el 19 de diciembre hasta el 29 de marzo, y presenta una mirada visual al entorno natural y a las manifestaciones culturales propias de Pomabamba.
El Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante” del Ministerio de Cultura albergará una muestra fotográfica centrada en Pomabamba, una provincia andina poco representada en los espacios culturales nacionales. La exposición presenta imágenes que recorren antiguos caminos, paisajes rurales y espacios rituales, con el objetivo de generar una reflexión visual sobre la vida en altura, las formas de organización comunitaria y la memoria inscrita en el territorio.
Las fotografías, registradas entre 2017 y 2024, articulan ejes temáticos como naturaleza, espiritualidad, movilidad y arquitectura tradicional. La curaduría propone una lectura del paisaje no solo como fondo, sino como protagonista activo de una historia colectiva. La muestra estará disponible del 19 de diciembre al 29 de marzo y busca contribuir al conocimiento de dinámicas sociales y culturales en los Andes desde una mirada descentralizada y educativa.
Una mirada fotográfica a los caminos, costumbres y paisajes de Pomabamba
Ejes temáticos de la exposición de Áncash:
1. Rutas turísticas de Pomabamba
- Explora los corredores Parobamba–Quinuabamba, Huayllán y Jancapampa.
- Muestra sitios arqueológicos como Yayno y Garhuay.
- Incluye paisajes naturales como las lagunas Tamaicocha y Safuna.
- Presenta una sección dedicada a la biodiversidad: colibrí andino, puka shinwa, tarwi silvestre, entre otros.
2. Patrimonio e identidad de Pomabamba
- Retrata danzas tradicionales como Apu Inka, Danza Pizarro, Anaca y Huanca.
- Registra escenas de pastoreo, cosecha y actividades comunales.
- Refleja expresiones culturales que identifican a Pomabamba como espacio vivo y diverso.