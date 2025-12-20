Trujillo: chofer resulta herido tras ataque contra combi en la Panamericana Norte

Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró en Trujillo, región La Libertad. Delincuentes balearon una combi (miniván) de la empresa Vía Norte Express cuando se encontraba abasteciendo combustible en un grifo ubicado en la Panamericana Norte, a la altura del centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego directamente contra la unidad, para luego huir con rumbo desconocido.

Conductor herido

Como consecuencia del ataque, el conductor del vehículo resultó herido de bala y fue trasladado a un centro de salud. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado, también se reportan dos heridos más.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para acordonar la escena, recoger evidencias balísticas e iniciar las investigaciones. Además, se viene revisando las cámaras de seguridad del grifo y de los alrededores para identificar a los responsables.